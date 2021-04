Teófimo López, a nada de irse a los golpes con George Kambosos en plena conferencia de prensa

El hondureño Teófimo López se calentó en conferencia de prensa previo a la pelea que se llevará a cabo el próximo cinco de junio en Miami contra el australiano George Kambosos Jr.

Los niveles subieron cuando ambos boxeadores comenzaron a utilizar el micrófono, los dos se tiraron con todo en cuanto a palabras y después casi se van a los golpes.



"Honestamente, de la manera que lo veo, hay alguien enfrente mío, que está en mi camino en este momento, que debo de noquear, moverlo del camino, para así poder pelear con todas las personas que todo el mundo quiere verme pelear", dijo Teófimo.

"He escuchado muchas cosas de parte de ellos, supuestamente esta es una pelea fácil, pero han traído un entrenador defensivo, la pelea es tan fácil que han traído un coach para defenderse, es bastante triste, tengo mi equipo, me he preparado bien, que se preparen para 3, yo me he preparado para cada uno de los asaltos", respondió Kambosos Jr.



Teófimo no se quedó callado y aclaró todo sobre la nueva inclusión de su equipo: "Aún no estoy en el pico más alto de mi rendimiento, deseo declararlo, he estado en las grandes ligas, con los mejores, no veo a nadie de menos, junto con mi padre somos el dúo dinámico, hemos trabajado 20 años juntos y tengo 23".



Luego las cosas se salieron de control y el hondureño aseguró que podía iniciar una batalla en ese mismo momento. Tras eso, se quitó la camisa y se comenzó a insultar con el australiano.

"Voy a poner mis pies en tu cuello, espero verte el cinco de junio y yo haré todo lo demás", fue la amenaza que le hizo Teófimo a su rival.