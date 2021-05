La atleta hondureña Aldy González gana el maratón de Europa 2021 en El Salvador

La hondureña Aldy González se ha impuesto en el Maratón Internacional Olímpico Mes de Europa 2021 en la categoría femenil desarrollado en el hermano país centroamericano.



El maratón de Europa 2021 es realizado por el Comité Olímpico Salvadoreño y en el caso de Aldy González, corrió 42 km en 3 horas y 21 minutos para lograr el primer lugar general femenino.



Se conversó con la atleta de fondo hondureña y sus primeras impresiones fueron: "viajé el día viernes 21 por ayuda de UTH y el equipo de atletas Werunhn. Después de la pandemia es la primera carrera que vuelvo a hacer fuera del país y costó regresar a la forma física ya que se perdió bastante, pero hemos seguido y desde enero retomamos a entrenar", comenzó diciendo Aldy.



Además en relación a la invitación que llegó para correr el maratón, agregó: "apenas el dia miércoles me decidí por invitación de amistades en San Salvador a venir a hacer 42 km y elegí esa distancia por que es la que se me da mejor, además que solo he estado entrenando kilometraje de fondo por lo que eso lo vuelve más lento a uno".

Aldy González se colgó la medalla de oro y pone a Honduras en lo más alto en El Salvador. Como ella nos comentó, fue con la mentalidad de querer ganar y no pensar tanto en mejorar el tiempo y pues salió bien al final pues se ganó y al regresar a Honduras seguirá trabajando para mejorar para el Centroamericano Mayor de Atletismo que será en Costa Rica en junio de este mismo año.



