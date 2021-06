Kevin Mejía no estará en Tokio 2021 y se quebranta al explicar por qué no clasificó: "No dejen morir al deportista"

Honduras no contará con representación en la disciplina de 'Lucha Grecorromana" en las próximas olimpiadas de Tokio 2021. El atleta Kevin Mejía, el máximo representante hondureño en esta competencia, no logró clasificarse y nuevamente se quedó al borde de cumplir su sueño después de intentarlo hace cinco años en Río 2016.

Mejía de 26 años, recientemente logró medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Guatemala logrando un histórico triunfo ante el norteamericano Braxton Amos (9-0), sin embargo, esta distinción no le valió por mucho para hacerse de un espacio en la máxima competición olímpica.

"En la competencia me sentí confiado en mí mismo porque sabía que tenía la capacidad de lograr grandes cosas. Me sentí feliz y satisfecho por ese resultado y más porque logré el botín de oro que ya tiempo lo venía buscando en esa competencia. Lamento mucho eso, como todo deportista nuestro sueño es estar en una Olimpiada", así se traducen las palabras envueltas en signos de quebranto del atleta hondureño mientras atendía la entrevista para DIEZ vía zoom.

Kevin Mejía posando con su medalla de campeón en Guatemala.

¿Qué ocurrió? I Pandemia I Villa Olímpica cerrada

Kevin Mejía compite actualmente en una liga de lucha en Alemania, sin embargo, la pandemia afectó considerablemente su forma de entrenamiento cuando retornó a Honduras para integrarse con su familia.

En relato DIEZ, explicó que el cierre de la Villa Olímpica ubicada en Tegucigalpa -su centro de entrenamiento cuando está en el país- le habría afectado y que una vez que viajó a Bulgaria para disputar el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, no rindió. Quedó eliminado.

"Llegué de cero, a esa gente nunca le cerraron el gimnasio y yo llegué, me sentía mal porque en poco tiempo tenía que agarrar el ritmo de ellos, solo tuve un mes y medio para ir a un clasificatorio. No pude obtener el cupo. Tenía que haber llegado a la final.

"Me afectó bastante el cierre de la Villa Olímpica y nos sigue afectando. Actualmente lo tienen como bodega, es una lástima porque hay bastante atletas que están fuera de competencia, no lo podrán hacer por esa situación. El otro año vienen los centroamericanos y tenemos a varios luchadores que necesitan llegar a su nivel", añadió Kevin Mejía.

Kevin Mejía posando junto a su familia en Triunfo de la Cruz.

La inhabilitación de la Villa Olímpica, obligó al atleta a ejercitarse en la playa y más tarde a costearse todos su gastos.

"Cuando empezó la pandemia todo cerró, la Villa Olímpica ha estado inhabilitado, así que se dejó de entrenar por un año completo. Me vine a Triunfo de la Cruz a entrenar en la playa, pero no es lo mismo. Entrené en Tegucigalpa, en la casa del entrenador, pagaba mi gimnasio y así estuve por mucho tiempo", siguió relatando.

También lamentó que "en mi deporte no dependemos de una invitación, sino de nosotros mismos. La verdad da lástima que todo los deportes no puedan hacer lo suyo por decisiones de la gente de más arriba, solo buscan su conveniencia y no la de los deportistas. Esto afecta a los deportes y no ven esto. De los Juegos Olímpicos ya estoy fuera, solo toca esperar lo que viene. Solo me queda seguir entrenando".

SU CRÍTICA PARA DIRIGENTES Y SU FUTURO

A falta de 46 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, el fútbol es el único deporte hondureño con boleto de clasificación, el resto de las disciplinas siguen con la esperanza de una invitación.

Sobre este episodio Kevin Mejía alzó la voz contra los dirigentes con una petición especial: no dejar que mueran los deportistas.

"La Villa Olímpica es para los deportistas, de allí nacen grandes atletas, no cierren esa puerta para aquellos que vienen en ascenso. No sé cuántos años me quedan en el deporte, yo como me he sacrificado, me gusta hacer las cosas, pero no es lo mismo entrenar en el gimnasio que entrenar en la playa. Espero que tomen consciencia y que no dejen morir a los deportistas porque este deporte para nosotros es alegría y si dejan morir al deportista, hacen que muera algo dentro de ellos y buscan otro camino que no deberían de buscar", soltó.

Kevin Mejía saldrá del país en las próximas semanas para entrenar a la par del atleta de lucha grecorromana (Tracy Hancock) que representará a Estados Unidos y más tarde retornará a Alemania para integrarse a su club.

A nivel regional tendrá competencia el próximo año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en El Salvador.