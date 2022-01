Andrea Merlo, nominada a los Premios DIEZ cuenta la historia con su madre, sus inicios en el buceo y el nuevo desafío para 2022

Su primer curso de buceo libre lo sacó en 2020 y tuvo que repetirlo tres veces, tiene un año de dedicarse al buceo libre y tuvo muchas dificultades al principio, pero nunca se rindió y ahora aparece nominada a Mejor Deportista en los Premios DIEZ.

“Soy una soñadora, alguien que piensa que podemos conseguir nuestros objetivos cuando estudiamos, estudiamos y tratamos de ser la mejor versión de nosotros mismo. Nada es fácil en el mundo y sobre todo para nosotros los hondureños, ya que al nacer tenemos más dificultad de triunfar al practicar algún deporte”, declaró para DIEZ Andrea Merlo.

“Me siento muy contenta y honrada de estar nominada a estos premios, no me importa el lugar de mi clasificación, con el hecho de estar ahí me hace feliz”, declaró para DIEZ.

Además del buceo también practica el surf de remo, natación, yoga y competencia de canoa, ya que es muy amante de los deportes extremos.