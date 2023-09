Astros de Mauricio Dubón tiene a Yankees de Nueva York como primer obstáculo para clasificar a playoffs de las Grandes Ligas

El camino

Astros juegan mañana a las 6:30 pm ante Yankees de Nueva York y el lanzador abridor local será Verlander.

Calendario de Astros

Yankees vs Astros (1 al 3 de septiembre)

Astros vs Texas (4 al 6 de septiembre)

San Diego vs Astros (8 al 10 de septiembre)

Oakland vs Astros (11 al 13 de septiembre)

Astros vs Kansas City (15 al 17 de septiembre)

Baltimore vs Astros (18 al 20 de septiembre)

Kansas City vs Astros (22 al 24 de septiembre)

Seattle vs Astros (25 al 27 de septiembre)

Astros vs Arizona (29 septiembre al 1 de octubre)