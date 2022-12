Canelo Álvarez y el golpe que le daría a Messi si se lo encuentra: ‘‘Me vale madres, no espero que se disculpe’’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez agitó las redes sociales luego de la derrota de México ante Argentina en el Mundial de Qatar. El famoso boxeador tiene la Copa del Mundo al rojo vivo por sus polémicas declaraciones contra Leo Messi, a quien acusa de no respetar a su país.

El ‘Kun’ Agüero le responde al Canelo Álvarez por su polémica con Messi

El pugilista esta vez decidió conceder unas palabras para Imagen TV sobre el escándalo que ha protagonizado y aseguró que no espera las disculpas del astro argentino, pero que lo regañaría y le daría una cachetada por patear la camiseta del ‘Tri’.

“No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Me vale madre si Messi dice una cosa, siempre voy a defender mi patria. Así soy yo y así voy a ser siempre. Nada más le diría lo que es: ‘la cagaste, cabrón y asúmelo y pide una disculpa’, si no le suelto una una pu** cachetada y ya”, declaró Álvarez.