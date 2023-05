Carlos Alcaraz arranca como un ciclón en Roma y recupera el número uno del tenis

Alcaraz dejó escapar el primer juego del partido, pero ya no volvió a sufrir ningún ‘break’, ganando ocho de los últimos nueve juegos disputados.

“Ha sido complicado esperar todo el día para saber si iba a jugar. Pero me lo he tomado con calma, tranquilo. Ya en la pista me he encontrado muy bien, con algunos detalles a mejorar”, dijo sobre el retraso de su partido por la lluvia.

En tercera ronda el español se medirá al checo Jiri Lehecka (N.39) o al húngaro Fabian Marozsan (N.135). Otros tres españoles también superaron la segunda ronda. Bernabé Zapata se clasificó al imponerse al australiano Jason Kubler por 6-4 y 6-1.