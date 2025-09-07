Carlos Alcaraz vence al mejor del mundo y se proclama campeón del US OPEN y la broma a Sinner

Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

El español Carlos Alcaraz bromeó este domingo tras coronarse campeón del Abierto de Estados Unidos en la final contra Jannik Sinner y dijo al italiano que lo está viendo más que a su familia.

"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia. Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo", dijo Alcaraz en la ceremonia de entrega de trofeos en Flushing Meadows.

"A mi equipo, mi familia, tengo suerte por teneros. Por el trabajo duro que hacen para hacerme mejor no solo a nivel profesional sino personal, muchas gracias. Cada logro que tengo es gracias a ustedes. Esto es suyo también", prosiguió el murciano.