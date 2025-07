Ciclistas sampedranos se plantan y piden apoyo al Alcalde Roberto Contreras a que ilumine las vías tras constantes atropellos

Lo que este grupo de deportistas piden es que el Alcalde, Roberto Contreras, ayude con el alumbrado en las ciclovías y en lugares donde transitan ya que siempre que andan realizando sus rutas, no sienten la seguridad de hacerlo porque los conductores de vehículos no les respetan y cuando salen de noche, no se logran identificar por la oscuridad de la calle que no tienen alumbrado.

"Queremos que la sociedad entienda que hay que tener empatía y no ser de mal corazón. Nosotros los ciclistas no buscamos fama ni dinero en la redes solo que el alcalde nos apoye señalizando lugares donde deben bajar velocidad y poner señales de ciclismo", dijo Darwin Soriano, ciclista sampedrano.

"Nosotros no podemos ir al rótulo del Merendón después de las 5:00 pm porque no nos dejan entrar y para nosotros es un lugar seguro donde no nos pueden atropellar, los que trabajamos hacemos nuestra rutina por la noche", cerró diciendo.