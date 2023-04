Floyd Mayweather vuelve al ring: Cuándo, dónde, horario y contra quién será su regreso

En una rueda de prensa conjunta con Mayweather, Gotti III dijo este jueves que admira a su próximo rival desde que era un niño pero está listo para enfrentarlo en el cuadrilátero de Sunrise, a las afueras de Miami.

“No se equivoquen, el 11 de junio traigo malas intenciones para ese hombre”, declaró. “Y no me importa si es una exhibición o no. Empezaste a pelear conmigo, no hay cuartel. Así que es matar o morir”.

“Voy a mostrarle diferentes estilos, algo que estos YouTubers pasados, como quieras llamarlos, no hicieron porque todos apestan”, afirmó Gotti III.