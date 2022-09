Fórmula Uno: ¿Cuándo puede Verstappen ganar el título de campeón 2022 y qué necesita?

Y aunque eso ya no será posible (se canceló el GP de Rusia), otro triunfo más del neerlandés en su casa, en el GP de Países Bajos , y una más en territorio Ferrari, en Italia, el comentario exagerado de Wolff realmente era una prueba de cómo el ritmo de Verstappen había roto la emoción de la competición.

Con solo 164 puntos en juego en las últimas seis carreras, incluido un fin de semana de carrera sprint en Brasil, Verstappen ya tiene una ventaja de 116 puntos sobre su competidor más cercano, Leclerc, lo que hace que ya sea imposible (o casi) que tengamos un desenlace de mundial como el histórico de 2021. Todo lo que Verstappen necesita son dos victorias más en las seis pruebas restantes para sellar matemáticamente el campeonato.

Verstappen podría conseguir el título ya en la siguiente carrera de Singapur, cuando aún quedarían cinco pruebas por disputarse. Le basta “solo” con ganar allí y que su rival por el título sea 9º o peor, o directamente no sume puntos.

Escenario 1: Verstappen gana en Singapur y Leclerc es 9º, 10º, fuera del top 10 o abandona

Escenario 2: de las dos próximas carreras, Verstappen gana una y es segundo o tercera en otra, aunque Leclerc sea segundo en una (con vuelta rápida incluida) y gane la otra

Esa es una opción aún algo difícil pero muy probable. Verstappen lleva 11 victorias en este 2022, cinco consecutivas, por lo que no extrañaría verle ganar en Singapur. Si lo hace, en Japón le bastara ser segundo, o un peor resultado si Leclerc no queda segundo en Singapur o no gana en Suzuka.

Escenario 3: Verstappen gana en Singapur y es segundo en Japón

Aun así, pasemos a otra menos favorable para el neerlandés pero igual de posible. En Monza, Verstappen consiguió su 11° victoria de 2022, y nuestro segundo escenario es que Red Bull domina en Singapur (25 puntos) y Leclerc sea segundo (con o sin vuelta rápida).

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (NED) 335 puntos

2. Charles Leclerc (MON) 219

3. Sergio Pérez (MEX) 210

4. George Russell (GBR) 203

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 187

6. Lewis Hamilton (GBR) 168

7. Lando Norris (GBR) 88

8. Estéban Ocon (FRA) 66

9. Fernando Alonso (ESP) 59

10. Valtteri Bottas (FIN) 46

11. Pierre Gasly (FRA) 22

12. Kevin Magnussen (DEN) 22

13. Sebastian Vettel (GER) 20

14. Daniel Ricciardo (AUS) 19

15. Mick Schumacher (GER) 12

16. Yuki Tsunoda (JPN) 11

17. Guanyu Zhou (CHN) 6

18. Lance Stroll (CAN) 5

19. Alexander Albon (THA) 4

20. Nyck de Vries (NED) 2

21. Nicholas Latifi (CAN) 0

22. Nico Hülkenberg (GER) 0