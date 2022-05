Gabriel Martínez, el nadador más veloz de Honduras: clase 2004, dueño de tres récords absolutos y apunta a París 2024

- Las palabras de Gabriel Martínez -

Martínez cuenta con un físico formidable gracias al arduo entrenamiento que realiza diariamente. Su alarma, de lunes a sábado, suena a las 4.30 de la madrugada. A las 5 am inicia sus trabajos desde la piscina y tras culminar se ejercita en el gimnasio, donde regresa en la tarde.

Sobrepasando los 1.80 metros de altura, con una gran sonrisa y con la humildad que lo caracteriza, el nadador atendió a DIEZ donde expresó su alegría tras tremendos éxitos.

“Tenía tiempo buscando este récord, pero quería hacerlo en casa, donde entreno, y frente a la gente que me apoya. Te digo esto, me llena de alegría porque estoy viendo todo el proceso y los sacrificios que he hecho”.