La ‘molestia’ de Jon Ramh sobre el nivel de Gareth Bale en el Golf: “no es justo en lo más mínimo”

Jon Rahm llenó de elogios la actuación de la estrella de fútbol recién retirada Gareth Bale después del Pro-Am del martes. Bale, excapitán del Real Madrid y Gales y reconocido fanático del golf, dejó a Rahm impresionado.

“Le dije a Gareth que no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no parece justo”, dijo Rahm. “No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf, no es justo en lo más mínimo”.

Rahm añadió que Bale no ha necesitado ningún consejo durante los nueve hoyos del martes.