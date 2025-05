Jafeth Martínez: el hondureño que está a un paso de jugar en la poderosa NBA de Lebron James, Stephen Curry y Luka Doncic

Allá en Punta Gorda, la comunidad garífuna de Islas de la Bahía donde el sol despierta con fuerza cada mañana, nació Jafeth Martínez, el prodigio hondureño de 21 años que hoy está a un paso de alcanzar el sueño que millones anhelan: llegar a la NBA... sí, la de LeBron James, Stephen Curry y los más grandes del baloncesto mundial. Recientemente, Jafeth dio un paso trascendental en su carrera al firmar con la Universidad de South Carolina Upstate, una decisión tomada entre múltiples ofertas que llegaron tras brillar con luz propia en la Academia Preparatoria de Miami, donde fue figura a nivel colegial. Con sus 202 centímetros de altura, una imponente presencia física y el impulso de un sueño que comenzó jugando fútbol en su infancia, Martínez apuesta todo a convertirse en el próximo hondureño en llegar a las grandes ligas del baloncesto estadounidense.

En esta entrevista, Jafeth nos comparte cómo fueron sus inicios, su ascenso como máximo asistidor en torneos U-17 y U-18, las personas clave que lo acompañaron en el camino y cómo se prepara para enfrentar este nuevo desafío en su carrera.

ENTREVISTA COMPLETA

¿Qué tal Jafeth, cómo estás viviendo este sueño y días de alegría afrontando lo que viene para tu carrera? Gracias a Dios celebrando un gran logro y preparándonos para lo que viene en lo mental y físico para dar el paso al siguiente nivel. Estoy agradecido con Dios por darme la fuerza cada día para seguir luchando por mi sueño. ¿Por dónde pasó tu decisión de inclinarse por South Carolina Upstate pese a otras ofertas? Tuve varias ofertas de universidades. Yo analicé bien todas las ofertas, los pro y contras, el trato de la gente, descubrir si me estaban tratando bien solo para que fuera allí, o si honestamente eran buenas buenas personas. Cuando estuve hablando con los entrenadores de Upstate me llamaban todos los días, allí tengo a dos amigos, así que por eso me incliné un poco más para allí. Me pareció que fue la mejor opción para mí. En estos momentos me estoy imaginando la película de Michael Jordan cuando se sientan junto a su madre y le comienzan a ofrecer el cielo y tierra ¿Qué tipo de ofrecimientos recibiste? ¿Qué descubriste por ti mismo? Hubo varias universidades que hablaron más de dinero, yo me incliné más a la persona, sobre cómo me trataron, si eran buenas personas, cómo se lleva el entrenador con sus jugadores y asistentes.

¿A quién tuviste a tu lado para tomar una decisión tan importante? Mi mano derecha es Matt... él jugaba baloncesto universitario cuando era joven, se retiró y se fue a vivir a Roatán, allí lo conocí en la iglesia. Desde allí se volvió mi amigo, mi agente, cualquier cosa de baloncesto primero hablo con él. ¿Cuándo ya te tocó tomar la decisión qué sentiste en tu corazón? ¿Qué pasó esa noche por tu mente? Lo primero que pensé es que no iba a ir a un lugar donde quizá estén ofreciendo algo (bueno) y después me lesione jugando... y que no sepan cómo ayudarme, por eso me incliné más por Carolina del Sur, siento que el entrenador es buena persona. Sumado a ello, él fue el primer técnico en la historia de la universidad que elegí; donde yo estaba todo mundo lo conocía, llegó a verme practicar y todo mundo lo conocía. Hoy estás a un paso de llegar a la NBA ¿Cómo estás viviendo esto? Es un sentimiento muy bonito, primero agradecido por jugar este deporte. Estoy agradecido con las personas que me ayudaron y que me convencieron porque antes jugaba fútbol. Empecé a jugar baloncesto cuando tenía 17, estoy emocionado por trabajar duro y llegar a la meta que es la NBA. ¿Sueñas con algún equipo en especial? La verdad no tengo un equipo favorito, la meta es llegar la NBA, sea el equipo que sea yo estaría feliz. Imaginate llegar a los Warrios a la par de Curry o eres más de Chicago por Jordan, Lakers por Lebron, Iverson... Me gustaría más estar por este lado de Los Ángeles, Miami... un clima más cálido, no irme a una ciudad tan fría.

Hermano, quiero tener la oportunidad de preguntarte qué pasaría cuando la NBA te cambie la vida, estamos hablando que los jugadores se vuelven millonarios ¿Cómo asumirías eso? Va a ser un cambio drástico, pero con las personas que tengo al lado y que me ayudan vamos a poder manejar todo bien, sin hacer alguna tontería o algo fuera de lo común. SU INFANCIA ¿Cómo fue esa etapa de futbolista y cómo llegaste a jugar baloncesto? Jugué fútbol toda mi vida en un equipo (Real Unión), pero como mi hermano jugaba baloncesto un día quise ir, me gustó y después iba todos los días. El baloncesto se volvió una adicción. ¿Por tu altura eras defensa, guardameta o delantero? Era defensa, de esos rompe y raja (entre risas) Conociste a Georgie Welcome, porque a diferencia de ti, él jugaba baloncesto y una vez se probó en el fútbol... Así es, lo conozco... creo que jugué dos veces con él en baloncesto. Era muy bueno. ¿Cuál es la historia que no conocemos de Jafeth Martínez? Yo soy nacido y criado en Punta Gorda, Islas de la Bahía. Mi madre es de allí al igual que mi padre, pero con orígenes de Sangrelaya. Ha sido una bendición nacer en la cultura garífuna, he aprendido mucho, he disfrutado mi cultura, es un orgullo poder decir que soy garífuna. Imagínate cuántos garífunas o demás culturas hay con tanto talento, hoy sueñan con lo que estás viviendo, pero para llegar allí, ¿cómo fue? Fue un largo camino. La gente que está cerca de mí sabe lo que pasamos y sufrimos para llegar. Cuando salía de la escuela corría para llegar a la cancha, desde las 1 de la tarde hasta las 6 o 7 de la noche pasaba jugando. Empecé jugando en un barrio de Roatán en un equipo llamado United, luego jugué al otro lado de la isla (donde el baloncesto es mejor) con el doctor Raymond, él fue de los primeros que me enseñó a jugar. Luego fuimos a unos torneos U-18 en San Pedro, nos fue bien, ganamos los torneos y más tarde llegué a Tegucigalpa.