La extraña razón por la que Jokic no estará en los festejos en Denver tras ganar el primer título de la NBA con los Nuggets

Pregunta: Usted fue elegido en el puesto 41 del Draft de 2014. ¿Qué se siente al estar en lo más alto de la NBA nueve años después?

Respuesta: “Ha sido un largo viaje. Como dijo, fui la elección 41, pero eso no importa. Cuando estás aquí, eres jugador por derecho propio. Aquí hay chicos que ni siquiera fueron drafteados y también han contribuido a esta victoria”.

P: ¿De qué cree que es capaz este equipo en el futuro, con los cinco titulares bajo contrato por otros dos años?

R: “Sinceramente, no estoy pensando en el año que viene. Voy a pedirle al entrenador que me dé unas semanas más de descanso para prepararme para la próxima temporada ... Se suponía que era una broma pero no se han reído... No se trata de los titulares, es todo el equipo. Desde el primer día siempre he sentido una energía diferente. Yo no soy un tipo muy optimista, pero eso me dio esperanzas de que podemos hacer algo”.