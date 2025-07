Juduca 2025: Tegucigalpa vibra con el deporte universitario centroamericano y esta es la cartelera del martes

Voleibol Femenino

2:00 PM TEC (Costa Rica) vs UNED (Costa Rica)

4:00 PM UNAH vs UDELAS (Costa Rica)

Voleibol Masculino

8:00 am UPNFM vs UCR (Costa Rica)

10:00 am UDELAS (Costa Rica) vs UNAG

12:00 pm USAC (Guatemala) vs UNED (Costa Rica)

4:00 pm UNAH vs TEC

Baloncesto Femenino

8:00 am UNED vs UES (El Salvador)

1:00 pm UCR vs UNA (Costa Rica)

7:00 pm TEC vs UNAH

Baloncesto Masculino

10:00 am UCR vs UPNFM

3:00 pm UMIP (Panamá) vs UNED

5:00 pm TEC vs USAC

Futbol Sala Femenino

8:00 am UPNFM vs UNED

12:00 m UNA vs UTN (Costa Rica)

2:00 pm TEC vs UCR

4:00 pm UNAH vs USAC

Futbol Sala Masculino

10:00 am USAC VS UPNFM

6:00 pm UNAH vs UCR

Futbol Masculino

9:00 am UNACIFOR vs UDELAS (Panamá)

11:00 am TEC vs UCR

1:00 pm UPNFM vs USAC

1:00 pm UMIP vs UNAG

Fútbol Femenino

10:00 am UNAH vs UNA (Costa Rica)

3:00 pm UCR vs UPNFM