La arrojó al televisor y al piso frente a su hijo: Zac Stacy, ex jugador de la NFL, fue condenado a prisión por brutal golpiza a su novia

Han existido muchos comentarios en redes sociales sobre el poco tiempo que se le ha dado al agresor, ya que las imágenes son fuertes y se ve claramente cómo agrede a su pareja.

“Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”, declaró la pareja del exjugador.

El ex jugador fue acusado por múltiples cargos por ambos incidentes, pero llegó a un acuerdo con los fiscales a principios de este mes; al declararse culpable del cargo de agresión por violencia doméstica, entre otros.