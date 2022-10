La periodista de DIEZ, Jenny Fernández confiesa cómo vivió el debut de Mauricio Dubón en la Serie Mundial de béisbol

Jenny Fernández declaró que estar en el estadio fue un experiencia inolvidable, ya que los aficionados de los Astros montaron una gran fiesta de principio a fin y salieron muy contentos por la gran victoria de su equipo.

“En mi caso particular ha sido una experiencia. me vine en modo aficionada a Houston para ver la Serie Mundial y también a Mauricio Dubón. En el primer juego no pude estar presente porque mi vuelo se retrasó por una tormenta”, declaró Jenny Fernández.