¿Adiós a los Lakers? LeBron James sorprende y considera posible su regreso a Cleveland: “No se trata del dinero”

Disfrutando con amigos y familia de su primer Juego de las Estrellas (All-Star) en Cleveland , LeBron James no cerró la puerta el sábado a una nueva etapa con los Cavaliers y aseguró que vive su temporada “más extraña” en la NBA a sus 37 años.

“La puerta no está cerrada para eso”, dijo James al medio digital The Athletic sobre la posibilidad de una tercera etapa en Cleveland .

“No estoy diciendo que vaya a volver y jugar, no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo estaré libre”, afirmó el alero, cuyo contrato con los Lakers finaliza al término de la próxima temporada.