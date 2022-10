Los Filis de Filadelfia se imponen a los Bravos de Atlanta en el tercer juego de la Serie Divisional

Los Filis no han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2010, no han clasificado a la Serie Mundial desde 2009 (perdieron ante los Yankees) y no han ganado la Serie Mundial desde 2008 (frente a Tampa Bay).

El toletero Bryson Stott conectó un doble en el tercero y Hoskins siguió a dos bateadores más tarde con un jonrón de tres carreras para darle a los Filis una ventaja de 4x0.

Guardianes vencen a Yankees e igualan la Serie Divisional

“Tuve la suerte de conseguir uno alto (un lanzamiento) y en el medio. Después de eso, no sé si mis pies tocaron el suelo”, dijo Hoskins.