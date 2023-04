Con una buena actuación del hondureño Mauricio Dubón, Astros de Houston vencieron a los Bravos de Atlanta

RESULTADO AL INSTANTE - ASTROS 5 BRAVOS 2

FIN DEL JUEGO

Ozzie Albies golpeado por lanzamiento. Austin Riley a 2da. Eddie Rosario batea rodado batea para doble matanza, segunda base Mauricio Dubon a campo corto Jeremy Pena a primera base David Hensley. Austin Riley a 3ra. Ozzie Albies a cabo a 2da. Eddie Rosario a cabo a 1ra. 2 outs

TURNO AL BATE PARA BRAVOS

¡ DOS CARRERAS MAS PARA LOS ASTROS! Alex Bregman pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Kevin Pillar. David Hensley anota Corey Julks anota Mauricio Dubon a 2da.

¡ANOTARON LOS ASTROS! Corey Julks pega sencillo con rodado a jardinero central Sam Hilliard. Kyle Tucker anota David Hensley a 3ra.

1 OUTS: Jeremy Pena se poncha sin tirarle. 2 OUT: Jake Meyers se poncha tirándole.

Kyle Tucker pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Kevin Pillar.

TURNO AL BATE PARA ASTROS

1 OUTS: Chadwick Tromp batea rodado de out, tercera base Alex Bregman a primera base David Hensley. 2 OUTS: Ronald Acuna Jr. batea elevado de out a jardinero derecho Kyle Tucker en territorio de foul. 3 OUTS: Matt Olson batea elevado de out fuertemente a jardinero derecho Kyle Tucker

TURNO AL BATE PARA BRAVOS

¡Mauricio Dubón anota carrera! Yordan Álvarez pegó sencillo con línea a jardinero derecho Ronald Acuna Jr. Jake Myers anota Mauricio Dubon anota Alex Bregman a 3ra.

Alex Bregman recibe base por bolas. Mauricio Dubon a 2da.

¡IMPARABLE DEL CATRACHO! Mauricio Dubon pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Ronald Acuña Jr. Jake Meyers a 3ra.

Jake Meyers pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Kevin Pillar. 2 outs: Martín Maldonado se poncha tirándole

1 outs: David Hensley batea rodado de out, segunda base Ozzie Albies a primera base Matt Olson

TURNO AL BATE PARA ASTROS

1 outs: Sam Hilliard se poncha tirándole. 2 outs: Vaughn Grissom batea rodado de out, campo corto Jeremy Pena a primera base David Hensley. 3 outs: Kevin Pillar se poncha tirándole.

TURNO AL BATE PARA BRAVOS

1 outs: Yordan Álvarez se poncha tirándole. 2 outs: Jose Abreu se poncha tirándole. 3 outs: Jeremy Pena se poncha sin tirarle

Alex Bregman recibe base por bolas.

TURNO AL BATE PARA ASTROS

2 outs: Ozzie Albies batea rodado de out, segunda base Mauricio Dubon a primera base David Hensley. 3 outs: Eddie Rosario batea elevadito de out a campo corto Jeremy Pena

1 outs: Austin Riley batea rodado batea para out forzado, tercera base Alex Bregman a segunda base Mauricio Dubon. Ronald Acuna Jr. anota Matt Olson a cabo a 2da. Error en tiro de segunda base Mauricio Dubon.

Ronald Acuna Jr. pega doble (8) con línea a jardinero izquierdo Yordan Alvarez.

TURNO AL BATE PARA BRAVOS

Mauricio Dubon batea rodado batea para doble matanza, segunda base Ozzie Albies a campo corto Vaughn Grissom a primera base Matt Olson. Martin Maldonado a cabo a 2da. Mauricio Dubon a cabo a 1ra. 3 outs

1 outs: Martin Maldonado se embasa por out en jugada de selección, lanzador Max Fried a tercera base Austin Riley. Jake Meyers a cabo a 3ra.

Jake Meyers pega doble por reglas de terreno (2) con línea por la raya del jardín izquierdo.

TURNO AL BATE PARA ASTROS

1 outs: Sam Hilliard batea elevadito de out a receptor Martin Maldonado en territorio de foul. 2 outs: Vaughn Grissom batea línea de out a campo corto Jeremy Pena. 3 outs: Chadwick Tromp se poncha tirándole.