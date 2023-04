Mauricio Dubón revela la ‘cábala’ que utiliza para conectar hits, los consejos de Altuve y la clave del éxito de los Astros de Houston

- LA ENTREVISTA -

¿Cómo asumiste a inicio de temporada que ibas a estar en el equipo titular?

La verdad un poquito fácil. Uno no puede sustituir a Altuve, nadie puede sustituir a Altuve, entonces eso se me hizo fácil entender a alguien como él que es salón de la fama. A la hora que pasó eso hablaron conmigo, Omar y hasta el mismo Altuve me dijo que tratara de ser Mauricio Dubón y no otra persona.

Captaste el mensaje. Entendiste que puedes ser tú y no otra persona, le comentó Pascual Artiles. A lo que el hondureño respondió:

“Claro, como le digo, no existe una persona que pueda sustituir como Altuve, entonces eso es fácil de entender”.

LEA: Embajadora de Estados Unidos en Honduras se rinde ante el hondureño Mauricio Dubón tras su destacada temporada en la MLB

¿Te ha dicho algo Altuve en la temporada?

Claro, él me ha ayudado bastante, incluso le hago preguntas y él me ayuda en bateo y en segunda base. Cuando él habla, yo me quedo callado para escucharlo.

¿Qué tiene de especial los Astros de Houston?

La hermandad que hay. Todo mundo quiere que cada uno sea exitoso, ellos saben que si uno juega bien, el equipo puede ganar. El objetivo de todos es que ganemos la Serie Mundial.