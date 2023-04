Mauricio Dubón sobre su gran inicio de temporada con los Astros: “Solo trato de aprovechar la oportunidad que le dan a uno”

Además, Dubón no solo ha respondido a la defensiva, sino también a la ofensiva puesto que en la campaña tiene: AVG .340 / OBP .357 / 3 2B / 10 C / y solo dos ponches en 53 turnos al bate.

Por sus destacados números Mauricio fue entrevistado por el programa Pelota Cubana y lo primero que se le consultó fue si sentía presión al cubrir el lugar del venezolano Altuve que regresará en las próximas semanas.

Es algo que uno no le pone atención”, comenzó el beisbolista de 28 años.Y continuó: “Nadie puede reemplazar a Altuve. Altuve es el mejor segunda base de todas las Grandes Ligas y no puedo poner esa presión en mí porque es un futuro Salón de la Fama y no puedo venir a ponerme esa presión. Solo trato de ser Mauricio Dubón y trato de ir todos los días a disfrutar el momento y a aprovechar la oportunidad que le dan a uno”, finalizó.

251 es el porcentaje de por vida del beisbolista hondureño, Mauricio Dubón, en Las Grandes Ligas donde ha jugado con tres franquicias.