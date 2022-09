Mauricio Dubón: Su nueva aventura, habla de tener una leyenda como entrenador y opina sobre lo que es jugar en la MLB

“No sabía que serían los Astros de Houston que me querían y gracias a Dios se dieron las cosas. Ahora estoy con Altuve y con Dusty y me siento como si hubiera estado aquí toda mi vida, me han recibido bien, me han dado consejos, apoyo y creen en mí. Es una bendición poder estar en esta organización”, manifiesta.

El hondureño también habló sobre el significado de tener al gran Dusty Baker como entrenador, lo que se siente que lo esté entrenando y qué le ha enseñado.

“Hay varias cosas que él me ha explicado, son cosas que uno quiere. Dusty es como un José Mourinho para que la gente entienda y que él quiera mi conocimiento y desempeño, son las cosas con las que uno siempre sueña”.

LEER: La millonada que ganó Floyd Mayweather

El nacido en San Pedro Sula ha tenido una muy buena participación, siempre ha tenido un buen rol en su equipo, ya que ha jugado en muchas posiciones y explicó cómo se siente así.

“Ellos me dejan saber todo, me explican qué es lo que va a suceder y eso me da chance a prepararme, no me tiran al bulto como dice la gente, ja, ja, ja, sino que me lanzan con un propósito y eso me ha ayudado bastante”.