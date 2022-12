Nancy Herrera, esposa de Mauricio Dubón, lo revela: la dieta del beisbolista y su gesto con un niño hondureño

¿Cuál es la comida preferida o mejor dicho la dieta que tiene Dubón?

Su dieta consiste en mucha proteína y carbohidratos porque se ejercita bastante, pero honestamente le gustan mucho las baleadas y el pollo guisado. Me pide que le haga pollo guisado todos los días. Yo le pregunto si no se cansa de comer tanto eso y él me dice que no.

¿Cuándo quiere baleadas usted las hace?

Jajaja, no. Las compramos.

¿Qué colecciona Dubón?

No sé si es de coleccionar, pero si es gran fan de Harry Potter y The Avengers, tiene muchas cosas de esas sagas. Compartimos ese gusto; sin embargo no tanto de mi parte.

¿Cuál es el momento más feliz de Dubón?

Sin duda que haber ganado la Serie Mundial. Desde el primer momento que nos vimos en el estadio nos vimos y sin decirnos nada comenzamos a llorar porque después de dos años tan difíciles se logró obtener el título más grande que se puede tener en las Grandes Ligas.

¿Lo ha visto llorar?

Hubo muchos momentos tristes y de frustración para él, este deporte es muy difícil, a veces le va bien, a veces no tan bien. Lo más complicado es levantarse y está la presión no solo de su entrenador también está la de sus aficionados. Hay muchos factores externos y es ahí donde me ha tocado levantarlo.