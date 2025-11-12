Paniplay sorprende a los hondureños esta Navidad con premios

Paniplay.com sigue sorprendiendo a sus usuarios con grandes premios en apuestas deportivas, loterías y casino. Recientemente, entregó más de L400,000 en premios, incluyendo 5 motocicletas AKT y 5 combos futboleros que tenían: televisión de 43 pulgadas, parrilla asador, camisa de la Selección, barra de sonido y six pack de refresco.

Además de estos premios, Paniplay reafirmó su compromiso con los hondureños al entregar 30 mercados, valorados en L1,200 cada uno. Estos regalos fueron para quienes compraron productos de Lotería Nacional en los puntos amarillos autorizados, así como para los que adquirieron lotería en línea o realizaron recargas de L50 o más en Paniplay.com.

"Nos llena de orgullo cumplir con las expectativas de nuestros clientes y ver cómo Paniplay sigue entregando grandes premios. Cada sorteo demuestra que las oportunidades de ganar son reales para todos", comentó Audy Molina, periodista y relacionadar público de Paniplay.

Si quieres registrar tus datos, ingresa al enlace aquí

La entrega de premios se realizó en un ambiente festivo, con representantes de Paniplay y Lotería Nacional, celebrando a los ganadores del Sorteo Guarito Catracho. Esta promoción reconoce la lealtad de cientos de usuarios registrados en Paniplay.com, quienes ya disfrutan de sus premios. El evento reafirmó la transparencia, confianza y compromiso de la plataforma con los hondureños, promoviendo la diversión responsable y el juego seguro en todo el país.