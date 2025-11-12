No Todo es Futbol

Paniplay sorprende a los hondureños esta Navidad con premios

Paniplay entrega más de L400,000 en premios y ya anuncia un Hyundai 0 km como premio de fin de año

  • Paniplay sorprende a los hondureños esta Navidad con premios

    Paniplay celebra la entrega de premios como parte de su compromiso con la diversión y el entretenimiento responsable en Honduras.
2025-11-12

Paniplay.com sigue sorprendiendo a sus usuarios con grandes premios en apuestas deportivas, loterías y casino. Recientemente, entregó más de L400,000 en premios, incluyendo 5 motocicletas AKT y 5 combos futboleros que tenían: televisión de 43 pulgadas, parrilla asador, camisa de la Selección, barra de sonido y six pack de refresco.

Además de estos premios, Paniplay reafirmó su compromiso con los hondureños al entregar 30 mercados, valorados en L1,200 cada uno. Estos regalos fueron para quienes compraron productos de Lotería Nacional en los puntos amarillos autorizados, así como para los que adquirieron lotería en línea o realizaron recargas de L50 o más en Paniplay.com.

"Nos llena de orgullo cumplir con las expectativas de nuestros clientes y ver cómo Paniplay sigue entregando grandes premios. Cada sorteo demuestra que las oportunidades de ganar son reales para todos", comentó Audy Molina, periodista y relacionadar público de Paniplay.

Si quieres registrar tus datos, ingresa al enlace aquí

La entrega de premios se realizó en un ambiente festivo, con representantes de Paniplay y Lotería Nacional, celebrando a los ganadores del Sorteo Guarito Catracho. Esta promoción reconoce la lealtad de cientos de usuarios registrados en Paniplay.com, quienes ya disfrutan de sus premios. El evento reafirmó la transparencia, confianza y compromiso de la plataforma con los hondureños, promoviendo la diversión responsable y el juego seguro en todo el país.

¡Paniplay te premia esta Navidad con un Hyundai 0 km!

Después del éxito del Sorteo Guarito Catracho, Paniplay.com lanza una nueva promoción con un Hyundai Sedán i10 AT, color rojo, 0 kilómetros como premio principal. El sorteo será el 24 de diciembre y la entrega oficial del vehículo el 27 de diciembre. Además, los participantes podrán ganar bonos, giros gratis y apuestas deportivas.

Paniplay anuncia el Sorteo sobre Ruedas, donde un Hyundai 0 km será el gran premio de fin de año.

Paniplay anuncia el Sorteo sobre Ruedas, donde un Hyundai 0 km será el gran premio de fin de año.

Participar es muy fácil: solo debes hacer tu primer depósito desde L100 o más en Paniplay.com. Cada depósito extra aumenta tus posibilidades de ganar, convirtiendo cada jugada en una nueva oportunidad. Además, al hacer el primer depósito desde L100, recibirás un 300% extra hasta L6,000 y 100 giros gratis en Sweet Bonanza.

Deposita aquí

Paniplay ya ha entregado más de L400,000 en premios, y este fin de año seguirá premiando la fidelidad de los hondureños con aún más sorpresas, reafirmando su compromiso de brindar confianza, emoción y grandes recompensas a través de Lotería Nacional y Paniplay.com.

Jugá y ganá aquí

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Brand Studio

Navidad
|
Sorteo
|
casino
|