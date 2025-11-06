El Torneo ABSH abre puertas a becas en Estados Unidos para jóvenes talentos hondureños

El entrenador hondureño Marco Joya, director de Aces Performance Training, explicó que este proyecto es el resultado de seis años de gestión y colaboración. “Queremos que Honduras sea un Centro Piloto de Desarrollo para Centroamérica, con oportunidades reales de becas deportivas en Estados Unidos. El sueño es ver algún día a un atleta centroamericano, y ojalá hondureño, llegar a la NBA”, afirmó Joya.La Fundación Nacional de Ingenieros, representada por Lily López, ha sido clave en la estructura del programa. “Esto para nosotros es como un bello comienzo para así darle más patrocinio al baloncesto aquí con la presencia de un jugador previo de la NBA de los Estados Unidos que se introducen aquí a nuestras tierras a conocer el talento hondureño que tenemos”, dijo López.Con esta alianza, el país abre una nueva ruta de oportunidades para sus estudiantes y atletas, demostrando que el deporte, además de inspirar, puede ser el camino hacia una educación de calidad y un futuro prometedor.