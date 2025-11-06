El Torneo ABSH abre puertas a becas en Estados Unidos para jóvenes talentos hondureños

Una nueva alianza entre Aces Performance Training, la Fundación Nacional de Ingenieros y la organización estadounidense Recreational Debut promete cambiar el futuro de jóvenes hondureños, al brindarles la oportunidad de optar a becas académicas y deportivas en Estados Unidos. La iniciativa busca unir el talento atlético con la excelencia académica, ofreciendo a los estudiantes de escuelas bilingües del país la posibilidad de formarse en instituciones internacionales de prestigio, a través del torneo de baloncesto de la Asociación de Escuelas Bilingües de Honduras (ABSH). El programa contará con la participación los representantes internacionales, Dr. Eric Price y el exjugador de la NBA, Dennis Bell, quienes observaron de cerca el talento local y compartieron su visión sobre el impacto transformador del deporte.

“Queremos crear un puente real entre Honduras y los Estados Unidos, la función del programa es crear esa conexión entre universidades y familias”, expresó el Dr. Eric Price, entrenador técnico en Recreational Debut. El programa, que combina rendimiento deportivo con excelencia académica, busca estudiantes de escuelas bilingües que puedan continuar su formación en universidades norteamericanas. Por su parte, el exjugador de la NBA Dennis Bell, quien militó con los New York Knicks, compartió su entusiasmo al ver el nivel de los jóvenes hondureños. “Nosotros iniciamos todo para fomentar ese sueño, lo que queremos es que todos los jóvenes acá en Honduras tengan ese sueño, apoyarlos con eso mediante ir a una beca a los Estados Unidos. Eso es lo que queremos, fomentar el sueño de jugar baloncesto”, expresó Bell.