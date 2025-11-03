Mauricio Dubón: exfutbolista rechazado por su físico a convertirse en el deportista más laureado de Honduras

En la campaña 2020, Mauricio Dubón mejoró sus estadísticas como profesional y<b> demostrando lo versátil como jardín central,</b> campocorto y en la segunda base. En 2021 siguió ganando más participación y además lo colocaron a jugar en tercera base y alternando con los River Cats.Un 14 de mayo, los Astros de Houston lo adquieren en un intercambio por el receptor Michael Papierski y explotó su momento en las Grandes Ligas de inmediato. En 2022, Dubón tuvo 197 turnos al bate. A la defensiva, jugó 45 partidos en el jardín central, 17 en el campocorto, 16 en la segunda base, nueve en el jardín izquierdo y tres en el jardín derecho. Participó en todas las series de los Astros durante la postemporada, para un total de seis partidos.