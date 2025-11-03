Mauricio Dubón: exfutbolista rechazado por su físico a convertirse en el deportista más laureado de Honduras

Mauricio Dubón es el mejor deportista de la historia en Honduras, ha logrado lo que muchos consideraban casi imposible: convertirse en una de las figuras más destacadas de las Grandes Ligas, y recientemente, recibir el codiciado Guante de Oro como el mejor utility de 2025 por segunda ocasión, el primero fue en 2023. Pero detrás de este logro monumental se encuentra una historia de lucha, sacrificio y resiliencia que comienza en San Pedro Sula donde la pasión es el fútbol, pero su destino lo llevó a alcanzar sus sueños, ser beisbolista profesional e hizo todo lo posible con la ayuda de su familia.

PRIMEROS PASOS EN EL BÉISBOL Mauricio nació el 19 de noviembre de 1993 en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, un lugar que, aunque conocido por su gran actividad industrial y comercial, también tiene esconde una tradición en el béisbol en sus ligas menores y mayores. Desde muy joven, mostró una habilidad excepcional para el deporte, y, gracias a su familia, el béisbol se convirtió en su principal pasión. Su padre, Danilo Dubón, había sido jugador de béisbol en su juventud, y fue quien le enseñó los primeros pasos en el juego. Su madre, Jeannette, siempre fue su mayor fan y soporte emocional, incentivándolo a no rendirse y a seguir persiguiendo sus sueños, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias.

Vivió su niñez en la colonia Colvisula. Cursó su primaria y secundaria en el Liceo Bilingüe Centroamericano. Jugó béisbol en distintas ligas en Honduras, desde la Liga Menor Roberto Valenzuela, con Centauros y luego con Marineros de La Lima, hasta Azulejos. En muchas ocasiones se fue en la paila de un carro junto a los compañeros para sus juegos. La falta de recursos e infraestructura adecuada para los jóvenes deportistas era una barrera difícil de superar. La familia Dubón, de recursos modestos, no podía permitirse el lujo de enviar a Mauricio a academias internacionales ni pagar por entrenadores privados. Sin embargo, su pasión y esfuerzo lo llevaron a entrenar en los campos de tierra del barrio, donde pasó horas perfeccionando su técnica con amigos y compañeros de equipo. Don Danilo, siendo el principal motor económico hizo todo lo que un padre puede hacer e incluso se llenó de préstamos bancarios para proporcionarle los viajes posibles a su hijo y poder jugar al béisbol con los demás pequeños. A medida que Mauricio crecía, su talento no pasó desapercibido. Sin embargo, el camino hacia el profesionalismo estuvo lleno de obstáculos. En Honduras, los jóvenes como él enfrentan el doble desafío de ser parte de una cultura de béisbol apasionada pero subdesarrollada en términos de infraestructura y apoyo a los deportistas. Fue entonces cuando, con 17 años, Mauricio decidió dar el gran paso: salir de su ciudad natal en busca de oportunidades en el extranjero. Después de varios intentos fallidos en pruebas organizadas en diferentes países como Nicaragua y Guatemala y con la determinación de no rendirse, Mauricio tuvo en sus manos un momento que lo marcaría para siempre y nuevamente el dinero tuvo que salir de los préstamos bancarios.

Tenía 16 años cuando un grupo cristiano de beisbolistas que estaban en una misión en Honduras vieron su potencial y le ofrecieron jugar en Sacramento, California, como estudiante extranjero de intercambio. Empacó las maletas y se fue lleno de ilusiones a las Tierras del Tío Sam. SUPERANDO LOS MIEDOS Y BARRERAS Mauricio llegó a un país con un sistema competitivo y altamente desarrollado en el béisbol. Dominar el inglés fue una ayuda y la adaptación al nuevo entorno representaron desafíos adicionales. Sin embargo, su amor por el béisbol y su arduo trabajo le dieron la fuerza para superar los miedos iniciales. Participó en varias pruebas en las que mostró sus dotes, especialmente su agilidad y versatilidad en el campo de la Capital Christian School, donde jugó fútbol, lo que llamó la atención de los cazatalentos.

Los Boston Red Sox seleccionaron a Dubón en la ronda 26 del draft de 2013 y de inmediato su formación pasó a las Ligas Menores, con una larga trayectoria en Lowell Spinners, Greenville Drive y Salem Red Sox. En 2016, los Boston Red Sox lo invitaron a participar en su entrenamiento de primavera de 2016. Fue ascendido a los Portland Sea Dogs donde compitió a gran nivel contra futuros jugadores que ficharían para las Grandes Ligas y nuevamente Dubón tuvo otro equipo, Surprise Saguaros de la Liga de Arizona. El 6 de diciembre de 2016, los Red Sox canjearon a Dubón, Travis Shaw y Josh Pennington a los Cerveceros de Milwaukee a cambio de Tyler Thornburg. En 2017, Mauricio jugó tanto con los Biloxi Shuckers como con los Colorado Springs Sky Sox. Y los Cerveceros de Milwaukee lo añadieron a su roster de 40 jugadores después de la temporada. Y la MLB clasificó a Dubón como el undécimo mejor prospecto de Milwaukee al inicio de la temporada 2018. Jugó la mayor parte de 2019 con los San Antonio Missions tras superar una lesión.

EL SALTO A LAS GRANDES LIGAS DE BÉISBOL El 7 de julio de 2019, los Cerveceros ascendieron a Mauricio Dubón a las Grandes Ligas. Debutó ese mismo día contra los Pittsburgh Pirates, siendo puesto out como bateador emergente; tuvo dos turnos al bate en las Grandes Ligas con los Brewers durante la temporada. Se convirtió en el segundo hondureño en llegar a las Grandes Ligas, después del jardinero Gerald Young. No pasó ni un mes cuando el El 31 de julio de 2019, los Cerveceros traspasaron a Dubón a los Gigantes de San Francisco a cambio de los lanzadores Ray Black y Drew Pomeranz y pasó a jugar con Sacramento River Cats, filial Triple-A. Dubón fue titular en la segunda base con los Gigantes el 29 de agosto, conectando su primer hit en las Grandes Ligas, finalmente acabó jugando 22 partidos en la segunda base y 9 partidos de campocorto.

En la campaña 2020, Mauricio Dubón mejoró sus estadísticas como profesional y demostrando lo versátil como jardín central, campocorto y en la segunda base. En 2021 siguió ganando más participación y además lo colocaron a jugar en tercera base y alternando con los River Cats. Un 14 de mayo, los Astros de Houston lo adquieren en un intercambio por el receptor Michael Papierski y explotó su momento en las Grandes Ligas de inmediato. En 2022, Dubón tuvo 197 turnos al bate. A la defensiva, jugó 45 partidos en el jardín central, 17 en el campocorto, 16 en la segunda base, nueve en el jardín izquierdo y tres en el jardín derecho. Participó en todas las series de los Astros durante la postemporada, para un total de seis partidos.

En la Serie Mundial, los Astros derrotaron a los Filis de Filadelfia en seis juegos, otorgándole a Mauricio Dubón su primer título de Serie Mundial y el primer hondureño en conquistarlo. Un hito en la historia del deporte catracho. Y los Astros lo amarraron para la temporada 2023 mejorando su contrato, tuvo un sensacional progreso siendo primer bate y abril logró una marca de 20 juegos consecutivos al menos con un hit.

Mauricio tuvo un 2023 alcanzó máximos históricos en casi todas las categorías ofensivas, jugando 132 partidos, acumulando 492 apariciones al plato y bateando. Sus mejores marcas personales incluyeron 76 carreras anotadas, 130 hits, 26 dobles, 3 triples, 10 jonrones, 46 carreras impulsadas, 7 bases robadas, 19 bases por bolas y 70 ponches. Jugó principalmente en la segunda base (79 partidos) y el jardín central (29), y también en el campocorto (9), el jardín izquierdo (9), el jardín derecho (2), la primera base (2) y la tercera base (1). Ahí se llevó su primer Guante de Oro como mejor Utility. Todo siguió aumentando para el hondureño, Dubón jugó un récord personal de 137 partidos con los Astros, con un promedio de bateo de .269, un porcentaje de embasamiento de .296 y un slugging de .361, con cuatro jonrones y 47 carreras impulsadas. El 9 de octubre, se anunció que se sometería a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento colateral cubital de su pulgar. Firmando un jugoso contrato de 5 millones de dólares evitando el tema arbitral, así comenzó el 2025 para Mauricio Dubón con los Astros de Houston. No jugó la postemporada, Dubón jugó 133 partidos con los Astros, bateando .241/.289/.355 con siete jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó principalmente en el jardín izquierdo (48 partidos) y la segunda base (46), aunque también ocupó las posiciones de campocorto (33), tercera base (24), jardín central (17), primera base (4) y jardín derecho (3). La cumbre de su carrera la obtuvo con su segundo Guante de Oro como mejor Utility en la Liga Americana. El único galardonada de los Astros en la campaña y avisa que vienen mejores tiempos para el sampedrano de 31 años, que comparte su vida con Nancy Herrera y tienen un retoño, Luciano André. SU PRESENTE Hoy, Mauricio Dubón no solo es un símbolo de orgullo para su familia y su ciudad natal, San Pedro Sula, sino también para todos los hondureños y latinoamericanos que sueñan con llegar a las Grandes Ligas. Su historia es un claro ejemplo de que, sin importar las barreras económicas, sociales o geográficas, la perseverancia y el amor por lo que uno hace pueden llevar a cualquier lugar.