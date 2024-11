Rafa Nadal pone fin a una carrera de leyenda como tenista tras la eliminación de España en Copa Davis

El partido de dobles remató un mal día, un final cruel. Carlos Alcaraz y Marcel Granollers no pudieron culminar la remontada que exigía la derrota de Nadal en el primer partido contra Botic Van de Zandschulp. El murciano rescató a España al ganar su compromiso frente a Tallon Griekspoor. Pero no le alcanzó a la pareja española, por segunda vez juntos en la cancha después del compromiso contra la República Checa, en la fase de grupos del pasado año, en Valencia.

Rodeado de sus compañeros de selección (Marcel Granollers, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz), el seleccionador (David Ferrer) y su entrenador (Carlos Moyá), Nadal recibió el calor de todos los asistentes al Martín Carpena. “Gracias”, fue la palabra más repetida por todos.

“Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los malos me ayudabais a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España”, dijo emocionado, sobre la pista, Nadal.

“La Copa Davis no ha salido como hubiera querido. Sinceramente he dado lo que tenía y quiero agradecer el apoyo. He pasado muchos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un verdadero honor y un privilegio ser parte de la selección”, declaró.

“La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Me siento muy privilegiado de hacer de una de mis aficiones mi profesión”, confesó.

“Doy gracias a la vida por todo. Soy una persona que cree en la continuidad y por eso he intentado mantener el equipo y hacer pocos cambios para tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional”, comentó el tenista balear, que también se acordó de los medios de comunicación que han contado una “historia preciosa por todo el mundo con algunos momentos malos y la mayoría buenos e inolvidables”.

“Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchos amigos en el camino y creo que siendo buena persona. Me voy con la tranquilidad de dejar un legado. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito”, concluyó.