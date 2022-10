El hondureño que pasó de las pandillas a entrenar con Floyd Mayweather y otras grandes figuras en Estados Unidos

“Me ha tocado entrenar a varios boxeadores que son campeones mundiales como los hermanos campeones Gabriel Rafael Ruelas, allí empecé a enamorarme del boxeo”, dice. Fúnez siempre tuvo el apoyo de sus padres quienes le llevaron a Estados Unidos para un mejor futuro, sin embargo, se metió en problemas en su juventud y la rebeldía le tocó su vida.

“Recuerdo que anduve en pandillas, siempre estaba metido en problemas, con armas, drogas y todas esas cosas. Mis papás me llevaron a Honduras engañado, me dijeron que iba a ver a mi abuela y me dejaron allá. Mis papás me metieron al ejército, en los Cobras y el Batallón de infantería allá porque veían que me estaba perdiendo”, cuenta Fúnez quien regresó en su adolescencia para no seguir metiéndose en líos en las peligrosas calles de Los Ángeles que en aquel momento estaba muy marcado el flagelo de las pandillas que posteriormente recaló en Centroamérica.