Rodolfo Torres, un ejemplo para la natación hondureña: "Cuando entro a nadar siento que el agua me abrazara, que es parte de mi cuerpo"

La edad no es un impedimento para realizar las actividades que tanto nos gusta, a pesar que estas actividades sean de un alto rendimiento deportivo. Rodolfo Torres Lazo es un claro ejemplo de lo que nos estamos refiriendo.

A sus 69 años, el sampedrano es el único nadador hondureño en haber participado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, 1984 y los Mundiales Master de Montreal 2014 y Budapest 2016.

Lazo se adentró a esa rama deportiva desde los nueve años y ha hecho de ella una pasión que recorre sus venas y una disciplina que lo ha llevado a nadar por todos los rincones del mundo. Inundado en preseas y trofeos, el espigado tritón (1.85 metros) no se cansa y su objetivo a largo plazo es mantenerse para poder nadar en un mundial de natación a los 90 años.

Sin embargo, el día a día de Rodolfo no es fácil. "Soy administrador de empresa y he trabajado toda mi vida, pero he tenido que hacer un horario que me permita poder entrenar de lunes a sábado tanto en la piscina como en el gimnasio y trabajar para poder mantener a mi familia", contó el entrevistado que acumula 60 años dentro de la natación.

Y continuó: "Yo me levanto a las 5:00 de la mañana todos los días para poder iniciar mis entrenamientos en el agua a las 6:00 am durante hora y media, voy a mi casa, desayuno, trabajo y al final del día hago un espacio para el gimnasio que prácticamente es hora y media, también".