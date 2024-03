Madre, titulada y árbitro FIBA: Sarah Rodríguez, la hondureña que hace historia en el baloncesto

Sarah Mikaela Rodríguez Ferrari es una hondureña que ha trascendido barreras en el mundo del baloncesto y que continúa dejando una huella imborrable en el deporte nacional. En octubre de 2019, marcó un hito al convertirse en la primera mujer hondureña en obtener una licencia de árbitra otorgada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), un logro que no solo la posicionó como una figura destacada en Honduras, sino que resonó en todo el ámbito deportivo internacional, pues le permite ser elegible para arbitrar en partidos internacionales. Desde la obtención de la licencia FIBA, Sarah Mikaela ha participado en torneos internacionales como el Centrobasket U-17 Championship Masculino en México, Centrobasket U-17 Qualifiers Femenino en Managua y los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En marzo de este año, Rodríguez ha sido nuevamente reconocida, esta vez por la Unión Europea, por sus logros sobresalientes y su entrega al baloncesto. Este reconocimiento no solo destaca su habilidad y talento como árbitra, sino que también resalta su compromiso con la excelencia y su papel como modelo a seguir para mujeres y jóvenes atletas en el país cinco estrellas. Desde sus primeros días en las canchas de baloncesto demostró una pasión y determinación excepcional. Su ascenso en el mundo del arbitraje no solo ha sido un logro personal, sino que también ha sido un faro de motivación para muchas mujeres que buscan hacerse un nombre en un recinto predominantemente masculino.

LA ENTREVISTA

¿Cómo te sientes al ser la primera mujer hondureña en obtener una licencia de arbitraje FIBA? Para mí fue un honor, porque yo conozco la calidad de mujeres en el ámbito deportivo que hay en Honduras y para mí fue un honor. Yo juraba que la premiación era como para varios deportistas, mujeres o algo así. Jamás pensé que era solo para mí. Entonces una sorpresa agradable, pues. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa del trabajo que se está haciendo cuando otras personas ven esa calidad en vos? Entonces para mí fue un honor la verdad. No lo digo como por palabras elegantes, pero fue un honor la verdad. ¿Cuándo obtuviste tu licencia de la Federación Internacional de Baloncesto? Llevo siendo FIBA 5 años. El reconocimiento la verdad llega tarde, pero siempre es bien recibido. Como yo lo dije una vez, esto es como una pasión. La verdad que vivir aquí como árbitro nada más, no es factible; tenés que tener una carrera aparte. Siempre he sentido esa pasión por el baloncesto y siempre me ha gustado tener esos retos, esas metas, esos logros, esos primeros, esas primeras veces. Entonces cuando yo supe, siempre me dije: “Lo voy a lograr, lo voy hacer.” Quería probarme, quería probar mis límites. ¿Cómo logras equilibrar tu carrera como árbitro de baloncesto con tu formación y experiencia en arquitectura? Fue súper difícil, yo ni dormía en la universidad; estaba muy acostumbrada a dormir poco, a manejar mi tiempo, sacarle el máximo. Porque yo siempre he considerado que, si esta vida solo es una, que difícil quedarse con una sola cosa, verdad. Yo siempre, en todo, trabajando, estudiando fue un balance bien difícil, pero lo pude lograr. ¿Por qué?, porque para los deportes siempre he dicho que “sacaron como la luz en mí”. Y a mí también me gusta mucho mi carrera como arquitecta, pero he tenido que hacer ciertos cambios que a mucha gente le darían miedo. Por ejemplo, dejé el trabajo de la oficina porque me volví mamá, tenía este proyecto de cascadas, tenía lo de los viajes con FIBA y pues baloncesto; entonces no podía estar amarrada como en una empresa. Entonces me volví freelance, ahora solo trabajo por proyecto, entonces tengo ese tiempo, esa facilidad de manejar mi tiempo a mi gusto y así no me cargo demasiado. Igual en la universidad, sacaba mi trabajo de arquitectura y después me pasaba a la parte de baloncesto. Siempre manejar ese tiempo fue algo que me acostumbré desde la universidad, entonces no me dio miedo hacerlo ya mayor y así fue ese balance. Estaba cansada físicamente, pero mentalmente estaba en un excelente estado. Creo que eso vale más.

¿Hay alguna manera en que estas dos pasiones se complementen para ti? Claro, por ejemplo, en la parte del deporte tenés que tener esa disciplina, sino vos no avanzás. Y como árbitros, nosotros somos atletas también, nosotros nos cuidamos físicamente. Tenemos que tener esa disciplina de entrenar, de estudiar, de adaptarnos a situaciones de juego; esto es de criterio; hay reglas sí, hay reglas específicas, pero son criterios. Entonces nosotros estamos en constante estudio. Yo lo tomo así, antes de un partido yo estudio: a quienes voy arbitrar, quienes son problemáticos, quienes no, este juego como debería de desarrollarse, si puedo dejar pasar faltas suaves, cosas así. Uno se prepara mentalmente antes de cada partido y eso es algo que me lo enseñó el deporte. También es algo que apliqué en cuanto a la arquitectura, uno tiene que tener un plan antes de empezar a diseñar, uno investiga quién es el cliente, cuál es el espacio que va haber aquí, para quién se va a desarrollar; todo eso creo que ha venido como hacer ‘click’ en diferentes cosas, pero que tenían sentido juntas. ¿Cuál fue tu motivación para dedicarte al arbitraje de baloncesto a nivel internacional? Yo estaba saliendo del colegio, empezando la universidad, cuando mi entrenador de colegio, quien pertenecía a la asociación de árbitros de Honduras, andaba buscando gente porque no todos pueden arbitrar y yo me llegaba a “el Coliseo”, que era donde se daban los partidos más grandes. Yo empecé como árbitro de mesa y fue porque estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y me gustó, por lo de arquitectura, siempre he sido observadora y entonces se me hizo fácil: llevar estadísticas, llevar canastas, todo eso. A partir de ahí, fue donde yo dije; “bueno, vamos a empezar en mesa.” Más adelante él me dijo, el que era presidente de la asociación, “vos deberías ya de empezar a dejar esa mesa, esa mesa está muy fácil, deberías de empezar a pitar en cancha” (categorías pequeñas, verdad). Y así empecé. Y yo no sabía que nunca había habido una mujer FIBA en Honduras, porque yo había conocido árbitros mujeres, pocas, verdad; en Honduras hay muy pocas, pero sí había conocido árbitro de cancha mujeres. Entonces a mí me sorprendió cuando me dijeron que no había ninguna. Me motivó, me motivó más. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste en tu camino para obtener esta licencia? Creo que parte de lo difícil de ser FIBA, es saber aceptar críticas, saber aceptar esa retroalimentación y más que este es un ámbito masculino. Yo empecé con una mentalidad de “van a ver que soy mujer”, cuando empecé a pitar categorías más grandes. Y pasó: “ahí viene el árbitro mujer.” “Ay, que nos vamos a quejar un poquito más”. Y como yo me crié entre varones, no era algo que yo permitía; ya tenía ese carácter de no quejarme. Entonces creo que esa es una de las partes más difíciles de este ámbito, darte a conocer como profesional, no como: “Ah, la mujer árbitra.” “Ahí viene el árbitro hombre.” No, sino que, “ahí vienen los árbitros”, ser un grupo arbitral. A mí me costó mucho llegar a tener ese respeto arbitral. No es que yo no cometa errores, porque los cometo. Soy humana y yo cometo esos errores tal vez de criterio. Yo últimamente, he tenido mucha retroalimentación en cuanto a eso de que: “qué bueno que vas arbitrar vos hoy”, “me gusta que vayas hacer vos el árbitro de hoy”. Y ya no dicen “la árbitra” sino “el árbitro”. Creo que abrirse ese camino a que te respeten como profesional, a que les guste tu trabajo; creo que eso es de lo más difícil que a mí me ha tocado como profesional.