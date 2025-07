Shane Tamura, el asesino de Nueva York, señala a la NFL en su carta de suicidio: "Por favor, estudien mi cerebro"

Shane Devon Tamura llevaba una carta de despedida de tres páginas en uno de los bolsillos de su pantalón. Tenía 27 años, era un antiguo jugador de fútbol americano (jugó a alto nivel en categorías de formación) y expresó su descontento con la NFL y sus consecuencias para la salud.

La CNN dio detalles sobre la nota del tirador, en la que aseguraba que padecía una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ETC (Encefalopatía Traumática Crónica), relacionada con los golpes en la cabeza que sufrió por su práctica del fútbol americano.

"El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante", escribió Tamura, según revela la citada fuente.