Teófimo López revela contra quién le gustaría pelear en su próximo combate de boxeo

Teófimo López sumó un nuevo triunfo a su carrera boxística tras superar por decisión dividía al español Sandor Martín, a quien criticó por estar “corriendo” en el ring del Madison Square Garden de Nueva York.

“Es muy difícil pelear con alguien así cuando están corriendo todo el tiempo. Cada vez que este tipo se comprometía, respondía y lo atrapaba cada vez. Simplemente corrió todo el tiempo. Sin embargo, está bien”, declaró López.

Tenemos mucho en lo que trabajar. Pero antes que nada, quiero agradecer a Dios por esto. No importa lo que fuera. Me disculpo con todos esta noche. Así no es como actuamos. Pero, escucha, nuestro compañero de baile estuvo corriendo todo el tiempo”, apuntó el hondureñó.