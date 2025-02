La revelación de Tom Brady antes del Super Bowl LIX y su nueva realidad: “miro hacia atrás mi carrera y siento...”

El pasador que tiene seis anillos de campeón con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, debutará en una emisión del partido por el título de la NFL el próximo domingo en el Super Bowl LIX que disputarán Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

“Miro hacia atrás mi carrera y siento que no me quedaba nada en el tanque, aunque me encantaría lanzar el balón. Es algo que amo hacer. El fútbol americano fue mi primer amor; me encanta competir al más alto nivel y amaba todos los elementos que vienen con este deporte, hoy estoy del otro lado y lo disfruto”, señaló.

Sobre las fortalezas y debilidades que ve en Eagles y Chiefs, Brady mencionó que la clave estará en las defensivas.

“Los coordinadores defensivos y todos los vídeos que han visto en estos años hablan del desafío en este juego. Fangio es fenomenal. Del otro lado hay tantas jugadas de presión únicas, diferentes formaciones y cómo el entrenador Spagnolo hace las llamadas. Ambos tienen algo único y se merecen estar aquí en New Orleans en el Super Bowl”, afirmó el futuro miembro del Salón de la Fama.

El ex mariscal de campo también desestimó los dichos en redes sociales que hay sobre que los árbitros han sido indulgentes con los Chiefs.

“Todo eso es pura basura. Es sólo un montón de ruido. Los árbitros tienen trabajos desafiantes por hacer. Estoy muy feliz de que ‘Twitter’ no existiera en el 2001 porque yo habría estado en el lado equivocado de los comentarios. Estos árbitros están ahí tratando de hacer lo mejor que pueden”, concluyó.