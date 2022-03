¡Estremecedor impacto! La terrible lesión de estrella de WWE: Se rompió el cuello en plena lucha

El pasado viernes en SmackDown se vivió uno de los momentos más dramáticos del último tiempo en la WWE.



Fue cuando el ex campeón Big E, tuvo una aparatosa caída que tuvo como consecuencia la rotura de su cuello. El video de su golpe es impactante y se volvió viral.

¿A cuántos goles está Messi de Cristiano Ronaldo? Así quedó la tabla de los máximos goleadores de la historia

Durante el combate entre el equipo The New Day, de Big E y Kofi Kingston, contra Sheamus y Ridge Holland, este último quiso hacer un suplex alemán, pero no salió como quería.

Big E cayó mal y quedó en suelo, esta movida encendió las alarmas y el luchador fue llevado en camilla de urgencia a un hospital. El público lo despidió entre aplausos.