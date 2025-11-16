Diego Sánchez, el hondureño que sueña con pelear contra los grandes de la UFC: "Yo de pequeño, un rosón y ya era pelea"

Diego Sánchez es un joven hondureño que ha logrado abrirse camino en el exigente mundo de las artes marciales mixtas (MMA) desde que comenzó a entrenar en el 2022, a la edad de 22 años. Originario de Tegucigalpa y con una infancia marcada por la pasión por las peleas callejeras y el fútbol, Diego encontró en Estados Unidos la oportunidad de explorar su verdadera vocación al descubrir el Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) durante la pandemia. Su dedicación, disciplina y amor por el deporte lo llevaron a especializarse en técnicas de agarre, primero en BJJ y lucha olímpica, compitiendo de manera constante para acumular experiencia y fortalecer su base técnica. A pesar de las dificultades económicas y del esfuerzo que físico que implica, Diego ha logrado destacarse rápidamente. En menos de un año compitiendo en MMA profesional, registra un récord invicto de cuatro victorias, mostrando una actividad superior al promedio de los peleadores de su categoría, además pelea en dos divisiones de peso, peso welter y peso ligero, así mismo también se prepara disputar su primer título en la promotora Up Next Fighting (UNF) el próximo 31 de enero, un paso histórico para un hondureño nativo en el circuito profesional de las MMA.

Más allá de sus logros individuales Diego Sanchez busca abrir un camino para futuras generaciones de atletas hondureños y centroamericanos, demostrando que el talento no se limita al fútbol Su objetivo final es llegar a la UFC y convertirse en el primer hondureño nativo en competir y ser campeón en ella, llevando la bandera de Honduras en alto en cada pelea. Con su disciplina, pasión y enfoque en el agarre y los noqueos técnicos, el catracho se consolida como un pionero de las MMA en Centroamérica y un ejemplo de perseverancia para quienes sueñan con transcender en deportes poco tradicionales en el país.

LA ENTREVISTA

¿Diego, cómo te adentraste a las Artes Marciales Mixtas?



Desde pequeño siempre me interesó. Las artes marciales en general, ya sea karate, taekwondo, pero estando en Honduras no se fomenta otro deporte que no sea el fútbol. De hecho, yo jugué fútbol toda mi vida y amo el fútbol; sin embargo, siempre me gustaron las artes marciales, siempre fue una pasión. Estando aquí en Estados Unidos miré un video, un video sencillo por TikTok, que básicamente decía que, si querías tener más autoestima, practicará un arte marcial, y me uní a lo que se llama Brazilian Jiu Jitsu o BJJ, y lo demás es historia. Desde el primer día que lo intenté me enamoré, me enamoré del deporte, me obsesioné y, como un efecto dominó, una cosa llevó a la otra. Entonces, ¿buscaste en cierta parte elevar tu autoestima y ahí es donde encontraste ese respaldo en las artes marciales mixtas?



En las artes marciales mixtas, sí. Parecen mentiras, pero era en pandemia, en tiempos de pandemia, y si ustedes saben, me imagino que todo el mundo encerrado, no había nada que hacer. Entonces estaba en TikTok, explorando, dándole, miré un video que me llamó la atención y simplemente eso empezó todo. Empecé en el deporte en el 2022, cuando tenía 22 años. Empecé relativamente tarde en el deporte.

Me acuerdo que me comentabas fuera de cámaras que en la escuela eras muy bueno para pelear y dijiste: “Bueno, tengo este talento, lo voy a sacar.” Me acuerdo, en las peleas, en Honduras se juega bastante fútbol callejero, hay fútbol ya sea 5 contra 5 en cancha de cemento o en la calle, se improvisa. Yo de pequeño, un rosón y ya era pelea. Ya era pelea. A veces yo me peleaba con gente que, cuando uno es niño, 2 años o 3 años peleaba con los grandes. Y no me importaba, a veces no salía bien, me peleaba, pero iba feliz porque pude pelear. ¿Tu orgullo era que habías peleado?



Sí, con la moral alta siempre. Me gustaba pelear, y varias veces salía macaneado, pero iba con una sonrisa. ¿De dónde eres originario vos?



De Tegucigalpa. Es una historia bonita. Me acuerdo es que inicialmente yo me crie unos años en Argentina, y después cuando regresé de Argentina y volví a Honduras, crecí, empecé en el barrio de la Centroamérica Oeste y después nos mudamos a la Centroamérica Residencial, y luego en Valle de Ángeles. ¿A los cuántos años te fuiste para Estados?



Sí, el viaje surge, gracias a Dios, en el 2018. Tuve un viaje relativamente fácil, no en comparación a como lo tuvieron mis familiares acá, pero gracias a mi madre vine y terminé en Los Ángeles en el 2018. En comparación a lo que pasó ella, lo mío fue fácil. Yo fui por avión, no voy a mentir; sin embargo, venir a otro país, adaptarse a una cultura, hablar un idioma que no es el suyo. California tiene bastante cultura, de hecho, demasiada, diría yo, porque no solo es un tipo de ambiente, sino que son varios, entonces adaptarte a algo que no estás acostumbrado. Por ejemplo, en realidad acá en Estados Unidos la gente es muy individualista, y en Honduras yo estoy acostumbrado al trabajo en equipo, al cuidar al prójimo, a amar al prójimo, y acá es un poquito más individualista. Entonces fue como un choque cultural.