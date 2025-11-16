Vuelta Ciclística El Heraldo 2025: así quedó el listado completo de todos los ganadores en las 33 categorías

<b>Ganadores Sub-23</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Sebastián Pavón 03:31:39<br /><br />2) Rafael López 03:32:05<br /><br />3) Gerald Alexander Martínez Urbina 03:43:17<br /><br /><b>Ganadores Juvenil Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Kener José Ramos Morales 02:51:58<br /><br />2) Daniel Vladimir Orellana Domínguez 02:51:59<br /><br />3) José Viera 02:52:17<br /><br /><b>Ganadoras Élite Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Karen Amaya 02:58:46<br /><br />2) Gissel Andino 02:59:20<br /><br />3) Vanessa Mejía Flores 02:59:32<br /><br /><b>Ganadores Máster A Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Diego Martínez 02:50:48<br /><br />2) Edwin Manuel Guevara Aguilar 02:50:49<br /><br />3) Julio César Romero Rocha 02:50:51<b>Ganadores Máster B Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jesel Castellon 02:55:09<br /><br />2) Fernando David Durón Barahona 02:58:20<br /><br />3) Javier Rodríguez Argueta 02:58:35<b>Ganadores Máster C Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jorge Antonio Juárez Arévalo 01:56:10<br /><br />2) Pablo Rubio 01:56:40<br /><br />3) Óscar Jiménez 01:59:17<br /><br /><b>Ganadores Máster D Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Dimas Moya 01:01:08<br /><br />2) William Hincapie 01:04:57<br /><br />3) Isidro Sánchez Ordóñez 01:05:59<br /><br /><b>Ganadores Cadetes Ruta Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Henry Laejandro Sánchez Reyes 01:55:14<br /><br />2) Yuri Espinal Jr. 02:02:58<br /><br />3) Edmon Steven Vásquez Barrera 02:04:49<b>Ganadores Novatos A Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Carlos Mira 02:04:17<br /><br />2) Vidal Alfredo Fonseca Espino 02:04:34<br /><br />3) Julio César Yanes Marcia 02:06:18<br /><br /><b>Ganadores Novatos B Ruta</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) César Matute 01:56:40<br /><br />2) Abner Villanueva 01:59:53<br /><br />3) José Santos Peña 02:05:21<br /><br /><b>Ganadoras Máster A Ruta Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Elena Díaz 02:11:46<br /><br />2) Mayra Maradiaga 02:14:30<br /><br />3) Heidy Galindo 02:14:44<br /><br /><b>Ganadoras Máster B Ruta Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jeny Garrido 02:18:45<br /><br />2) Ligia Sevilla 02:21:07<br /><br />3) Martha Irene Castellanos Aguilar 02:38:48<br /><br /><b>Ganadoras Novatas Ruta Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Saydi Lee Marténez Oliva 01:08:51<br /><br />2) Maryury Mayela Gutiérrez Bautista 01:17:41<br /><br />3) Sindy Yadira García Ferrufino 01:17:45<br /><br /><b>Ganadoras Cadetes Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jade Solorzano 01:16:09<br /><br />2) Sofía Gonzáles 01:30:11<br /><br /><b>Ganadores MTB Senior</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Luis Manuel Vásquez Montes 02:03:56<br /><br />2) Cristian Martínez 02:04:27<br /><br />3) Carlos Humberto Maldonado Benítez 02:04:49<br /><br /><b>Ganadores MTB Juvenil</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Marcos Alfredo Mendoza 02:10:02<br /><br />2) Joel Alejandro Morazán Durán 02:34:11<br /><br />3) Diego Nolasco 02:36:00<br /><br /><b>Ganadores MTB Cadetes</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Rodrigo Javier Lagos Valladares 01:03:16<br /><br />2) Eder Sady Cruz Hernández 01:04:21<br /><br />3) Anthony Merlo 01:04:45<b>Ganadores Ebike</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) José Luis Lezama 00:55:05<br /><br />2) Isaac Andino 01:00:25<br /><br />3) Pedro Ham Canizalez 02:09:28<br /><br /><b>Ganadores MTB Máster A Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Ronald Ponce 02:02:30<br /><br />2) Noel Carrasco 02:04:48<br /><br />3) Walter Ignacio Pereira Argueta 02:04:52<br /><br /><b>Ganadores MTB Máster B Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jaime Piña 01:02:25<br /><br />2) Jhony Gómez 01:02:52<br /><br />3) Francisco Javier Lagos Castillo 01:06:07<br /><br /><b>Ganadores MTB Novatos A Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Jeanluc Boquín 01:04:23<br /><br />2) Johua López 01:07:32<br /><br />3) Daniel Sánchez 01:08:18<b>Ganadores MTB Novatos B Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Eddie Trochez 01:03:30<br /><br />2) Jesús Alberto Salazar Dionisio 01:03:54<br /><br />3) Byron Rigoberto Lagos Lovo 01:06:48<br /><br /><b>Ganadores MTB Máster C Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Marlon René Cálix 01:03:42<br /><br />2) Marlon Antonio García López 01:03:48<br /><br />3) Carlos Emilson Sevilla Mena 01:07:09<br /><br /><b>Ganadores MTB Máster D Masculina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Rigoberto Pantoja 01:08:33<br /><br />2) Edwin Dagoberto López Lonez 01:13:45<br /><br />3) Carlos Espinoza 01:15:57<br /><br /><b>Ganadores Fatbike</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Juan Jose Espinoza 01:21:34<br /><br />2) Lito Erazo Aguilar 01:22:03<br /><br />3) Pedro Antonio Alvarado 01:26:53<b>Ganadoras MTB Máster A Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Bessi Nayeli Maradiaga 01:30:07<br /><br />2) Keyri Reyes 01:47:44<br /><br />3) Cielo Valeria Valle Canales 02:17:34<br /><br /><b>Ganadoras MTB Máster B Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Ana Groff 01:07:57<br /><br />2) Yalitza Argeñal 01:13:53<br /><br />3) Mabel Andino 01:16:48<br /><br /><b>Ganadoras MTB Máster C Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Maylin Lisbeth Acosta Cruz 01:14:01<br /><br />2) Alejandra Guadalupe Giron Sánchez 01:19:04<br /><br />3) Alicia Joaquina Flores Zelaya 01:24:36<br /><br /><b>Ganadoras MTB Máster D Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Silvia Midence 01:31:53<br /><br />2) Veci Elizabeth Caño Maldonado 01:32:41<br /><br />3) Gennie Flores 01:34:20<br /><br /><b>Ganadoras MTB Novatas Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Diana Jissel Menéndez Pereira 01:13:01<br /><br />2) Emileydi Cantarero 01:21:25<br /><br />3) Anabelly David 01:32:34<br /><br /><b>Ganadoras MTB Cadetas Femenina</b><br /><br />Nombre tiempo<br /><br />1) Katherine Abigail Tábora Cabrera 01:15:45<br /><br />2) Carmen Cecilia Castillo Zavala 01:32:16