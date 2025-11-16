No Todo es Futbol

Vuelta Ciclística El Heraldo 2025: así quedó el listado completo de todos los ganadores en las 33 categorías

El evento se llevó a cabo en Tegucigalpa y se han dado a conocer los nombres y tiempos de los ganadores de las 33 categorías.

    Karen Amaya y Héctor Menéndez fueron los ganadores en las principales categorías de la compentencia. (FOTO: Estalin Irías)
2025-11-16

La Vuelta EL HERALDO 2025 volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Honduras, reuniendo a ciclistas de todas las edades y niveles competitivos en una jornada marcada por el esfuerzo, la emoción y el espíritu de superación.

Ganadores élite masculina

Nombre tiempo

1) Héctor Menéndez 03:26:48

2) Christopher Jahir Díaz Sorto 03:29:59

3) Dagoberto Joya 03:30:47

Ganadores Sub-23

Nombre tiempo

1) Sebastián Pavón 03:31:39

2) Rafael López 03:32:05

3) Gerald Alexander Martínez Urbina 03:43:17

Ganadores Juvenil Ruta

Nombre tiempo

1) Kener José Ramos Morales 02:51:58

2) Daniel Vladimir Orellana Domínguez 02:51:59

3) José Viera 02:52:17

Ganadoras Élite Femenina

Nombre tiempo

1) Karen Amaya 02:58:46

2) Gissel Andino 02:59:20

3) Vanessa Mejía Flores 02:59:32

Ganadores Máster A Ruta

Nombre tiempo

1) Diego Martínez 02:50:48

​​​​​​2) Edwin Manuel Guevara Aguilar 02:50:49

3) Julio César Romero Rocha 02:50:51

Ganadores Máster B Ruta

Nombre tiempo

1) Jesel Castellon 02:55:09

2) Fernando David Durón Barahona 02:58:20

3) Javier Rodríguez Argueta 02:58:35

Ganadores Máster C Ruta

Nombre tiempo

1) Jorge Antonio Juárez Arévalo 01:56:10

2) Pablo Rubio 01:56:40

3) Óscar Jiménez 01:59:17

Ganadores Máster D Ruta

Nombre tiempo

1) Dimas Moya 01:01:08

2) William Hincapie 01:04:57

3) Isidro Sánchez Ordóñez 01:05:59

Ganadores Cadetes Ruta Masculina

Nombre tiempo

1) Henry Laejandro Sánchez Reyes 01:55:14

2) Yuri Espinal Jr. 02:02:58

3) Edmon Steven Vásquez Barrera 02:04:49

Ganadores Novatos A Ruta

Nombre tiempo

1) Carlos Mira 02:04:17

2) Vidal Alfredo Fonseca Espino 02:04:34

3) Julio César Yanes Marcia 02:06:18

Ganadores Novatos B Ruta

Nombre tiempo

1) César Matute 01:56:40

2) Abner Villanueva 01:59:53

3) José Santos Peña 02:05:21

Ganadoras Máster A Ruta Femenina

Nombre tiempo

1) Elena Díaz 02:11:46

2) Mayra Maradiaga 02:14:30

3) Heidy Galindo 02:14:44

Ganadoras Máster B Ruta Femenina

Nombre tiempo

1) Jeny Garrido 02:18:45

2) Ligia Sevilla 02:21:07

3) Martha Irene Castellanos Aguilar 02:38:48

Ganadoras Novatas Ruta Femenina

Nombre tiempo

1) Saydi Lee Marténez Oliva 01:08:51

2) Maryury Mayela Gutiérrez Bautista 01:17:41

3) Sindy Yadira García Ferrufino 01:17:45

Ganadoras Cadetes Femenina

Nombre tiempo

1) Jade Solorzano 01:16:09

2) Sofía Gonzáles 01:30:11

Ganadores MTB Senior

Nombre tiempo

1) Luis Manuel Vásquez Montes 02:03:56

2) Cristian Martínez 02:04:27

3) Carlos Humberto Maldonado Benítez 02:04:49

Ganadores MTB Juvenil

Nombre tiempo

1) Marcos Alfredo Mendoza 02:10:02

2) Joel Alejandro Morazán Durán 02:34:11

3) Diego Nolasco 02:36:00

Ganadores MTB Cadetes

Nombre tiempo

1) Rodrigo Javier Lagos Valladares 01:03:16

2) Eder Sady Cruz Hernández 01:04:21

3) Anthony Merlo 01:04:45

Ganadores Ebike

Nombre tiempo

1) José Luis Lezama 00:55:05

2) Isaac Andino 01:00:25

3) Pedro Ham Canizalez 02:09:28

Ganadores MTB Máster A Masculina

Nombre tiempo

1) Ronald Ponce 02:02:30

2) Noel Carrasco 02:04:48

3) Walter Ignacio Pereira Argueta 02:04:52

Ganadores MTB Máster B Masculina

Nombre tiempo

1) Jaime Piña 01:02:25

2) Jhony Gómez 01:02:52

3) Francisco Javier Lagos Castillo 01:06:07

Ganadores MTB Novatos A Masculina

Nombre tiempo

1) Jeanluc Boquín 01:04:23

2) Johua López 01:07:32

3) Daniel Sánchez 01:08:18

Ganadores MTB Novatos B Masculina

Nombre tiempo

1) Eddie Trochez 01:03:30

2) Jesús Alberto Salazar Dionisio 01:03:54

3) Byron Rigoberto Lagos Lovo 01:06:48

Ganadores MTB Máster C Masculina

Nombre tiempo

1) Marlon René Cálix 01:03:42

2) Marlon Antonio García López 01:03:48

3) Carlos Emilson Sevilla Mena 01:07:09

Ganadores MTB Máster D Masculina

Nombre tiempo

1) Rigoberto Pantoja 01:08:33

2) Edwin Dagoberto López Lonez 01:13:45

3) Carlos Espinoza 01:15:57

Ganadores Fatbike

Nombre tiempo

1) Juan Jose Espinoza 01:21:34

2) Lito Erazo Aguilar 01:22:03

3) Pedro Antonio Alvarado 01:26:53

Ganadoras MTB Máster A Femenina

Nombre tiempo

1) Bessi Nayeli Maradiaga 01:30:07

2) Keyri Reyes 01:47:44

3) Cielo Valeria Valle Canales 02:17:34

Ganadoras MTB Máster B Femenina

Nombre tiempo

1) Ana Groff 01:07:57

2) Yalitza Argeñal 01:13:53

3) Mabel Andino 01:16:48

Ganadoras MTB Máster C Femenina

Nombre tiempo

1) Maylin Lisbeth Acosta Cruz 01:14:01

2) Alejandra Guadalupe Giron Sánchez 01:19:04

3) Alicia Joaquina Flores Zelaya 01:24:36

Ganadoras MTB Máster D Femenina

Nombre tiempo

1) Silvia Midence 01:31:53

2) Veci Elizabeth Caño Maldonado 01:32:41

3) Gennie Flores 01:34:20

Ganadoras MTB Novatas Femenina

Nombre tiempo

1) Diana Jissel Menéndez Pereira 01:13:01

2) Emileydi Cantarero 01:21:25

3) Anabelly David 01:32:34

Ganadoras MTB Cadetas Femenina

Nombre tiempo

1) Katherine Abigail Tábora Cabrera 01:15:45

2) Carmen Cecilia Castillo Zavala 01:32:16

