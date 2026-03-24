Reagan Bodden, la aeronave de Real España que la está rompiendo en las reservas especiales

Las Islas de la Bahía se convirtió en cuna de talentos futbolísticos para la Liga Nacional; jugadores como: Georgie Welcome, Kevin Hernández, Devron García y Edrick Menjívar son originarios de aquel lugar del caribe y su bandera la han seguido otros chicos entre ellos: Carter Bodden, Clinton Bennett, David Flores y Reagan Bodden, un chico que las reservas del Real España que la está rompiendo en el torneo juvenil. La comunidad de Santa Elena se llena de orgullo al saber que el espigado atacante de 17 años tiene un futuro promisorio. Ahora mismo, junto a Yeison Arriola son los máximos romperredes del campeonato con seis dianas.

“Yo en mi pueblo jugaba fútbol y basquetbol cuando era más pequeño, pero me incliné por el fútbol y pues aquí estoy ahora con el Real España”, expresó el número 47 de las reservas de la Máquina. Bodden es sobrino del ex futbolista Jerrick Díaz y fue él quien hizo la comunicación el año pasado con el entrenador Mauro Reyes para que le diera una oportunidad en el cuadro filial del cuadro aurinegro.

Lo que más sorprendió a los entrenadores del equipo fue su habilidad para anotar goles de cabeza y ayudar cuando el balón parado está con los rivales, ¿y cómo no? Si mide 1.95 metros de altura es prácticamente una torre humana. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Yo comencé mis primeros pasos con el Estrella FC, que ahora está en la Liga de Ascenso, y se dio la oportunidad de venir a Real España, un equipo donde siempre lo tuve como prioridad”, comentó el atacante con un poco de nervio porque el español no es la lengua que mejor maneja.