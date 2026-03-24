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Reagan Bodden, la aeronave de Real España que la está rompiendo en las reservas especiales

Desde las calles de Santa Elena, Islas de Bahía a ser el goleador de la máquina en el campeonato de reservas.

  • Reagan Bodden, la aeronave de Real España que la está rompiendo en las reservas especiales
2026-03-24

Las Islas de la Bahía se convirtió en cuna de talentos futbolísticos para la Liga Nacional; jugadores como: Georgie Welcome, Kevin Hernández, Devron García y Edrick Menjívar son originarios de aquel lugar del caribe y su bandera la han seguido otros chicos entre ellos: Carter Bodden, Clinton Bennett, David Flores y Reagan Bodden, un chico que las reservas del Real España que la está rompiendo en el torneo juvenil.

La comunidad de Santa Elena se llena de orgullo al saber que el espigado atacante de 17 años tiene un futuro promisorio. Ahora mismo, junto a Yeison Arriola son los máximos romperredes del campeonato con seis dianas.

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“Yo en mi pueblo jugaba fútbol y basquetbol cuando era más pequeño, pero me incliné por el fútbol y pues aquí estoy ahora con el Real España”, expresó el número 47 de las reservas de la Máquina.

Bodden es sobrino del ex futbolista Jerrick Díaz y fue él quien hizo la comunicación el año pasado con el entrenador Mauro Reyes para que le diera una oportunidad en el cuadro filial del cuadro aurinegro.

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Lo que más sorprendió a los entrenadores del equipo fue su habilidad para anotar goles de cabeza y ayudar cuando el balón parado está con los rivales, ¿y cómo no? Si mide 1.95 metros de altura es prácticamente una torre humana.

“Yo comencé mis primeros pasos con el Estrella FC, que ahora está en la Liga de Ascenso, y se dio la oportunidad de venir a Real España, un equipo donde siempre lo tuve como prioridad”, comentó el atacante con un poco de nervio porque el español no es la lengua que mejor maneja.

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Reagan admira a dos delanteros que para él son muy especiales; Brayan Moya y Daniel Cater Bodden. Trata de escucharlos cada vez que tiene la oportunidad porque Jeaustin Campos le ha dado la confianza de realizar algunos entrenos con el primer equipo, así que grávese bien este nombre que en un futuro, talvez no tan lejano, podríamos estar festejando sus goles.

“Para mí está cerca mi ascenso a la Liga Nacional porque voy a seguir trabajando fuerte y metiéndole con todo”, finalizó Bodden.

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Mario Jafeth Moreno B.
Mario Jafeth Moreno B.

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Deportivo Diez, Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
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