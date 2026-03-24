Reagan Bodden, la aeronave de Real España que la está rompiendo en las reservas especiales

<b>Reagan </b>admira a dos delanteros que para él son muy especiales; <b>Brayan Moya </b>y <b>Daniel Cater Bodden</b>. Trata de escucharlos cada vez que tiene la oportunidad porque <b>Jeaustin Campos </b>le ha dado la confianza de realizar algunos entrenos con el primer equipo, así que grávese bien este nombre que en un futuro, talvez no tan lejano, podríamos estar festejando sus goles.“Para mí está cerca mi ascenso a la Liga Nacional porque voy a seguir trabajando fuerte y metiéndole con todo”, finalizó <b>Bodden</b>.