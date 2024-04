Muere asesinado Javier Hernández, ex presidente del Atlético Choloma de Segunda División de Honduras

Las autoridades están investigando el tiroteo y se espera que proporcionen más información a medida que avanza la investigación. Hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con el incidente.

La otra víctima fatal del hecho es Yoselin Mata . Aún no se han revelado detalles adicionales sobre su identidad o su relación con el incidente.

Una de las víctimas ha sido identificada como Javier Hernández , ex presidente del Club Atlético Choloma y era figura prominente en el deporte local.

En aquel momento no se acusó ningún cargo y las autoridades informaron que fue detenido para efectos de investigación.

En una entrevista con DIEZ realizada en 2011, Hernández contó por qué le decía “Chicharito”, como el famoso delantero mexicano de Chivas ¿Le molestaba que le dijeran así?

”Ja, ja, ja, bueno, con las estrellas siempre me han relacionado. En Estados Unidos me comparaban mucho con Pepe Aguilar y últimamente los medios de aquí me relacionan con el Chicharito Hernández”, dijo en aquel momento.