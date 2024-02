Carlo Costly no se retira y anunció el club con el que jugará el Clausura 2024 a sus 41 años

Cuando comenzaba su aventura en el Ascenso, Costly declaró que todavía tenía cuerda para seguir jugando. “Soy un cabrón muy rigioso, tengo 40 años, pero quiero seguir jugando no sé porqué, me pican los pies por seguir jugando. De hecho, me levanto temprano para entrenar y me gusta esa alegría que llevo”, dijo para el programa ‘Los dueños de la cancha’.

“Hasta el día de hoy me siguen picando los pies por patear un balón. Me siento bien realmente, parecía un cipote corriendo de aquí para allá y eso es bueno. Voy a jugar hasta que yo diga ‘ya no viejo, ya no doy para eso’. Hay veces que uno lo piensa, pero luego estás metiendo goles y el gusanito te dice que sigas”, explicaba.

Costly ha jugado con Olimpia, Platense, Marathón y Real España. En el extranjero militó en México, Estados Unidos, Polonia e Inglaterra.