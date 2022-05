Olancho FC apunta al campeonísimo: ¿Cuándo se juegan los partidos de semifinales de la Liga de Ascenso?

Las semifinales del Clausura-2022 de la segunda división de Honduras están listas. Los cruces quedaron definidos el fin de semana pasado cuando concluyeron los cuartos.

La batalla por el ascenso será Olancho vs. San Pedro Sula, esto porque los cuatro clubes que accedieron de ronda son de estas regiones del país. Olancho FC y Juticalpa FC representarán a la zona central de Honduras mientras que Lone y Parrillas One a la costa norte.

Los cruces quedaron Lone FC vs Juticalpa y Parrillas One vs Olancho FC, vigente campeón que aspira al bicampeonato y ascenso directo a la Liga Nacional para ocupar el puesto dejado por el Platense.