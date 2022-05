Mundialistas, campeones y ex figuras del fútbol hondureño: Los grandes jugadores que pelean el Ascenso

La élite del fútbol nacional espera por el sustituto de Platense , que fue el equipo descendido a la ‘b’ del balompié hondureño. Los clubes Juticalpa FC , Parrillas One , que son los que ya han estado en primera, pelearán el ascenso contra Olancho FC y Lone FC .

Pero también hay un uruguayo que en años atrás fue un proliferante futbolista que marcó época en El Salvador con la camiseta del Alianza y también en Ecuador. Hablamos del ‘mago’ Cristian Olivera.

Hondureños que actulamente pelean por regresan a la primera divisón están los veteranos atacantes Carlo Costly (39) y Georgie Welcome (37) que defienden las camisetas del Lone FC y Juticalpa FC, respectivamente. Ambos fueron mundialistas.

También está el espigado defensor central del Lone FC, Roberto Anoal Hernández, quien disputó la Copa del Mundo Sub-17 con Honduras en Emiratos Árabes Unidos 2013. Dylan Andrade, que juega con Parrillas One estuvo presente en dos justas mundialistas, una Sub-17 y otra Sub-20.

Pero de igual forma hay elementos que han sabido coronarse campeones en Liga Nacional como Franklyn ‘Owen’ Morales y Wilmer Fuentes, uno con Honduras Progreso y otro con Marathón. Ambos son parte del equipo parrillero.

La serie de semifinales de la Liga de Ascenso en su torneo Clausura son Juticalpa-Lone FC y Olancho FC-Parrillas One

GRANDES JUGADORES EN BUSCA DEL ASCENSO:

Lone FC

Carlo Costly (Mundial Brasil 2014)

Anoal Hernández (Mundial Sub-17, EAU 2013)

Juticalpa FC

Georgie Welcome (Mundial Sudáfrica 2010)

Cristian Olivera (Campeón en El Salvador y Ecuador)

Parrillas One

Dylan Andrade (Mundial Sub 17 y Sub 20)

Franklin Morales (Campeón de Liga Nacional)

Wilmer Fuentes (Campeón de Liga Nacional)