Georgie Welcome, el delantero de 39 años más cotizado de Liga de Ascenso; los tres clubes que pelean su fichaje

Georgie Welcome aún no define su futuro y aunque su último club anunció su renovación, todavía no es oficial que el artillero experimentado continúe con el Oro Verde FC.

Pero no solamente el equipo de Santa Rita desea los servicios del espigado atacante pues a pesar de sus 39 años hay dos clubes más que pujan por fichar al exjugador del Monaco de Francia.

Juventus de Roatán ha seguido negociando con el delantero, sin embargo no han llegado a un acuerdo. Georgie Welcome no mira con malos ojos volver a su ciudad después de mucho tiempo fuera.

Pero al interés de plataneros del Oro Verde FC y de los insulares, se ha sumado un club que siempre apuesta por el ascenso y es Parrillas One, el club de La Lima.