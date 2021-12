$!El triste relato de Shalton Arzú, el héroe de la final para Los Potros: “Mataron a mi hermano en la playa, le dediqué mi gol”

Más allá de la alegría por la conquista el título, los recuerdos tristes vinieron a la mente de Shalton Arzú, el futbolista del Olancho FC quien se convirtió en el héroe de la final de la Liga de Ascenso, al anotar el gol (0-1) que le dio el título del torneo Apertura.

Originario de Trujillo, Colón y con la experiencia de haber debutado en la primera división con el Real Sociedad de Tocoa, ahora sueña con volver a la fiesta del fútbol hondureño con la camisa de Los Potros.

“Es una alegría muy enorme porque no es es algo que pasa todos los días, una final no se juega sino que se gana y hoy gracias a Dios se me dio la oportunidad de conquistar este título”, comenzó contando.