Humberto Rivera arremete contra el Independiente tras la final del Ascenso: “Es una falta de respeto”

Además, Rivera reveló que le prometió a la directiva de los ‘Canecheros’ que al final de su contrato les regalaría el campeonato.

El entrenador nacional manifestó que lo han llamado de varios equipos y que no tiene segura su continuidad con el equipo del Juticalpa.

- DECLARACIONES -

No pudieron celebrar: “Yo creo que es una falta de respeto porque desde que nosotros llegamos fuimos mal atendidos, nos trataron mal. Somos seres humanos y no se deben hacer las cosas como las hizo en Independiente. No nos dejaban entrar al principio, dimos dos vueltas alrededor del estadio para poder ingresar y podernos cambiar. Lo importante es que hoy le entregamos un equipo campeón a nuestro departamento y estamos más que felices”.

El amo de las finales en el Ascenso: “Gracias a Dios las tres finales que he dirigido en segunda las he ganado y no es fácil. Son bendiciones de Dios”.

Valoración de partidazo: “Lo importante es que el aficionado disfrutó de un buen partido. Hubo muchos goles”.

No tuvo temor de perder la final: “Nunca estuvo en riesgo la final. Nosotros hicimos algunos cambios donde nos equivocamos, pero lo importante es que somos campeones”.

Su secreto para su éxito en el ascenso: “Hay que trabajar y buscar de Dios porque él nos da las bendiciones mediante el trabajo que se hace con cada uno de los jugadores”.

No se vuelve loco con el título: “Yo nunca he sido emotivo. Siempre he sido una persona que piensa antes, analizo muy bien. El ser emotivo no significa que va a hacer bien las cosas”.

Campeón con Juticalpa: “Recuerdo que el primer día de mi presentación yo dije que el 16 de diciembre (fin de su contrato) íbamos a dejar a un equipo campeón y hoy lo cumplimos al 100%”.