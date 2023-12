En vivo final Motagua-Olimpia: Edrick Menjívar ataja el penal de Auzmendi y mantiene el empate en el Nacional

2’: ¡UFFFFFFFF! Agustín Auzmendi corrió al espacio, pero no alcanzó el balón. Menjívar ataja sin problemas.

3:50 PM: Previo a la llegada del Olimpia, hubo incidentes por parte de personas no identificadas.

3:00 PM: ¡HABRÁ LLENAZO! La gran final de ida se jugará a estadio lleno en el Nacional Chelato Uclés.

2:55 PM: Aficionado de Olimpia en silla de rueda: “Casi no vengo al estadio por mi condición; si hoy me toca correr, no sé cómo voy a hacer. Jajajaja”.

2:50 PM: Hincha con camiseta del América de México se acercó al Nacional y aseguró que Motagua ganará con goles de Auzmendi.