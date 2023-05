A Platense no le tiembla el pulso: La fuerte cantidad de dinero que exigirán por daños y perjuicios y ¿cuándo conocerán la decisión del TAS?

Platense está viviendo un gran momento futbolístico en torneo Clausura 2023 en la Liga de Ascenso, actualmente consiguieron su pase a los cuartos de final, se medirán al Real Juventud y las sensaciones por llegar lejos son muy grandes. VER MÁS: Así se disputarán los cuartos de final de la Liga de Ascenso Sin embargo, no se olvidan de la demanda interpuesta al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el error del secretario de la Liga Nacional, Salomón Galindo en no inscribir en tiempo y forma al Honduras Progreso y Real Sociedad en el Apertura 2021.

Ante este panorama, Rommel Andrade, presidente del conjunto escualo charló con Diez para dar a conocer que aún no hay fecha de cuando se puede dar una resolución sobre el tema. No hay alguna fecha estipulada para conocer el veredicto. Esto puede tardar 30, 60 o más días. Esto se debe a que no es un caso en el que no hay muchos antecedentes a nivel mundial. Asimismo contó que a pesar de que sienten que van a ganar la demanda, el principal objetivo es ascender por la vía deportiva ya que tienen herramientas para hacerlo. Reveló que también hay una demanda millonaria ( 6,162,500 de lempiras) a las entidades que rigen el fútbol en nuestro país por los daños y perjuicios que les ha dejado estar en el ascenso.

-LA ENTREVISTA- Es conocido que Platense hizo una fuerte inversión para tratar de ascender este torneo ¿piensa que lo lograrán? Hicimos una inversión bastante fuerte, compramos 17 jugadores acumulando en compras más de 1,000,000 de lempiras y estos son los resultados que nosotros estábamos esperando. Pasamos de manera contundente a la siguiente fase y esperamos seguir de esa manera. El torneo pasado quedaron eliminados en cuartos de final ¿hoy hay otras sensaciones ? El torneo pasado las sensaciones no eran tan buenas, las sensaciones eran ‘vamos a ver hasta dónde llegamos’, ahora las sensaciones son que ya estamos en la final y vamos a pelear por ella. Ojo que hay que demostrarlo en la cancha. Pensamos que los resultados se van a dar. ¿Quieren conseguir el ascenso de manera deportiva? Este es nuestro gran objetivo, conseguir el ascenso desde la cancha con los jugadores. Te quiero comentar algo, por ejemplo, ellos me dicen ‘presi cuál va ser el premio por esta etapa o la otra’ y yo les he respondido que va ser un solo premio por ascender y va a ser una suma bastante considerable. ¿Cómo sigue el tema de la resolución de FIFA con el tema de Fenanfuth? Todo está en la etapa de que estamos a la espera de la decisión del TAS. El 11 de abril fue la audiencia y desde ese momento te puedo decir que no tenemos noticias y no la vamos a tener hasta no tener un dictamen final, pero estamos muy optimistas que todo va a salir a favor de nosotros.

¿Hay una fecha estipulada de cuando podría ser el dictamen? No hay alguna fecha. Esto puede tardar 30 días, 60 días o más. Esto se debe a que no es un caso en el que no hay muchos antecedentes a nivel mundial. No nos queremos confiar y por eso buscamos ascender por la vía deportiva. ¿Buscarán que no se inicie el torneo Apertura si no se da una resolución? Nuestro abogado le dio a conocer a la Fenafuth y al TAS que en caso de que nosotros no conozcamos el veredicto antes del próximo torneo se hará la petición de que no se pueda iniciar y ellos van a decidir si acepta o la rechaza. ¿Es cierto que Fenafuth ha querido llegar a un acuerdo con ustedes para que dejen las cosas como están? Negativo. Fenafuth nunca se nos ha acercado y Liga Nacional nunca se nos ha acercado para negociar o algo. Yo vi en las redes sociales que había alguien traicionando al Platense, eso es mentira, la única persona que va a decidir eso soy yo y te lo digo de manera contundente, nadie se me ha acercado. ¿Y en caso que fuera así la aceptaría? Si fuera así pues nosotros estamos abiertos a una negociación, pero que Platense esté en primera división, eso es innegociable. ¿Entonces el positivismo de este objetivo es muy grande? Nosotros tenemos tres cartuchos para regresar a la primera división; el deportivo, la resolución a favor y de manera invitacional solo que eso no está claro que será para este o el otro torneo. ¿Cómo toma usted que Platense sea la resistencia ante los entes más importantes del país en el fútbol? Para mí es un orgullo representar a Platense y a Puerto Cortés en un caso tan importante como es este. Tenemos que iniciar a hacer las cosas bien en nuestro fútbol. Me siento orgulloso de pelear por los derechos del tiburón.