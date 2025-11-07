Vida y Real Sociedad buscan la final: ¡Este sábado se abre el telón de las semis de vuelta del Apertura de la Liga de Ascenso

Con estos dos encuentros de vuelta, las emociones estarán al máximo, ya que todos los equipos lucharán por el sueño del medio boleto a la Liga de Ascenso. <b>Vida</b>, a pesar de la desventaja en el global, sigue con opciones gracias a su gran capacidad ofensiva, mientras que <b>Estrella Roja</b> tendrá que defender su ventaja con mucha cautela. Por otro lado, <b>Arsenal</b> y <b>Real Sociedad</b> están igualados, lo que hace que este enfrentamiento sea aún más impredecible. Los dos equipos tendrán que dar lo mejor de sí mismos para asegurarse el pase.