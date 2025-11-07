Segunda División

Vida y Real Sociedad buscan la final: ¡Este sábado se abre el telón de las semis de vuelta del Apertura de la Liga de Ascenso

Vida y Real Sociedad son los dos equipos locales en los juegos de vuelta del Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

    Este fin de semana se disputan los juegos de vuelta de las semifinales de la Liga de Ascenso.

     Mario O. Figueroa
2025-11-07

La Liga Nacional de Ascenso de Honduras está a punto de llegar a su fase decisiva, con los partidos de vuelta de las semifinales que se jugarán el sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 2025. Estos encuentros definirán a los dos equipos que avanzarán a la final, en busca del ascenso a la primera división.

Los primeros partidos de ida dejaron resultados muy interesantes, que dejan abiertas las posibilidades para todos los equipos. En este sentido, CD Estrella Roja superó por 1-0 a Vida, mientras que el encuentro entre Arsenal y Real Sociedad terminó en empate 1-1.

En la serie entre Estrella Roja y Vida, el equipo de La Ceiba se enfrenta a una dura tarea en su partido de vuelta. Estrella Roja logró una victoria por la mínima diferencia. El partido de vuelta se jugará el domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el estadio Ceibeño, donde Vida tendrá la responsabilidad de buscar al menos un gol para empatar la serie. Si el marcador global se empata 1-1, el partido se irá a tiempos extra, y si persiste el empate después de los 30 minutos adicionales, se resolverá con una tanda de penales.

Por otro lado, la otra semifinal entre Real Sociedad y Arsenal terminó con un empate 1-1 en el partido de ida, lo que deja la serie completamente abierta para el partido de vuelta. Real Sociedad, jugando en casa, tendrá que aprovechar su condición de local para ganar el partido y sellar su pase a la final, mientras que Arsenal también tiene la oportunidad de avanzar si marca un gol más en el estadio Francisco Martínez. El partido de vuelta se jugará el sábado 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en el estadio Francisco Martínez de Tocoa. Al igual que en la otra llave, si el marcador global termina empatado, se irán a tiempos extra y, si es necesario, a penales.

Es importante recordar que, en caso de empate en el marcador global al final de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a tiempos extra. Cada tiempo extra constará de 15 minutos por mitad, y si el empate persiste, se definirá al ganador mediante una tanda de penales. Esta regla asegura que no haya dudas y que el equipo que más méritos haga para avanzar se quede con el pase a la final.

Con estos dos encuentros de vuelta, las emociones estarán al máximo, ya que todos los equipos lucharán por el sueño del medio boleto a la Liga de Ascenso. Vida, a pesar de la desventaja en el global, sigue con opciones gracias a su gran capacidad ofensiva, mientras que Estrella Roja tendrá que defender su ventaja con mucha cautela. Por otro lado, Arsenal y Real Sociedad están igualados, lo que hace que este enfrentamiento sea aún más impredecible. Los dos equipos tendrán que dar lo mejor de sí mismos para asegurarse el pase.

FECHAS Y HORARIOS
  • Sábado 8 de noviembre: Real Sociedad vs Arsenal (7:00 PM)
  • Domingo 9 de noviembre: CDS Vida vs Estrella Roja (3:00 PM)
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga de Ascenso
