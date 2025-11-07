Vida y Real Sociedad buscan la final: ¡Este sábado se abre el telón de las semis de vuelta del Apertura de la Liga de Ascenso

La Liga Nacional de Ascenso de Honduras está a punto de llegar a su fase decisiva, con los partidos de vuelta de las semifinales que se jugarán el sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 2025. Estos encuentros definirán a los dos equipos que avanzarán a la final, en busca del ascenso a la primera división.

Los primeros partidos de ida dejaron resultados muy interesantes, que dejan abiertas las posibilidades para todos los equipos. En este sentido, CD Estrella Roja superó por 1-0 a Vida, mientras que el encuentro entre Arsenal y Real Sociedad terminó en empate 1-1.

En la serie entre Estrella Roja y Vida, el equipo de La Ceiba se enfrenta a una dura tarea en su partido de vuelta. Estrella Roja logró una victoria por la mínima diferencia. El partido de vuelta se jugará el domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el estadio Ceibeño, donde Vida tendrá la responsabilidad de buscar al menos un gol para empatar la serie. Si el marcador global se empata 1-1, el partido se irá a tiempos extra, y si persiste el empate después de los 30 minutos adicionales, se resolverá con una tanda de penales.