Segunda División

¡Listas las semifinales en el Ascenso! Dos candidatos al título siguen su camino rumbo a la primera división de Honduras

El fin de semana se disputaron los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras.

  • ¡Listas las semifinales en el Ascenso! Dos candidatos al título siguen su camino rumbo a la primera división de Honduras

    El Vida y Real Sociedad colocaron sus nombres en las semifinales del torneo Apertura.
2025-10-27

La Liga de Ascenso de Honduras entra en su etapa decisiva. Tras una intensa fase de cuartos de final, ya están definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la gran final del torneo Apertura 2025-2026.

Dos equipos con historia en la Liga Nacional de Honduras estarán enfrentando a equipos que quieren dar un golpe sobre la mesa y ratificar el buen rendimiento que han demostrado en el actual torneo.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Olimpia derrota a Real España, se aleja de Marathón y es líder del Apertura 2025

En el primer cruce, Arsenal SAO de Cantarranas igualó 1-1 en el partido de ida ante Pumas de Las Vegas, con goles de José Gutiérrez para los felinos y Jesús David Posso para los locales.

En el partido de vuelta, el marcador volvió a terminar igualado, por lo que Arsenal SAO avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general durante las vueltas regulares.

Por su parte, Real Sociedad confirmó su favoritismo. En el duelo de ida se impuso 2-1 ante FC Santa Rosa, y en la vuelta volvió a ganar 3-2 en el estadio Francisco Martínez de Tocoa,.

Tuvo una destacada actuación del experimentado Rony Martínez y apareció el joven Brandon Turner, autores de los goles. El global de 5-3 selló el pase de los aceiteros a las semifinales.

En otra llave, Estrella Roja de Danlí dejó fuera al Santo Domingo Savio. El equipo danlidense había goleado 4-0 en el partido de ida y luego manejó el resultado con un empate sin goles en el choque de vuelta, pese a sufrir dos expulsiones.

Finalmente, el Vida de La Ceiba protagonizó una de las series más cerradas. En la ida, CD Pirata de Nacaome resistió con un 0-0, pero en el encuentro decisivo los cocoteros se impusieron 1-0 con gol de Ederson Fúnez, desatando la alegría de su afición en el estadio Municipal Ceibeño.

En esta fase de las semifinales ya no se aplicará la posición en la tabla como criterio de desempate, por lo que las series se decidirán directamente en el campo.

CRUCES DE LAS SEMIFINALES

Vida vs Estrella Roja: Ida en Danlí y vuelta en La Ceiba.

Arsenal SAO vs Real Sociedad: Ida en Cantarranas y vuelta en Tocoa.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional de Honduras
|
Liga de Ascenso Honduras
|
Vida
|
Real Sociedad
|