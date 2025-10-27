¡Listas las semifinales en el Ascenso! Dos candidatos al título siguen su camino rumbo a la primera división de Honduras

La<b> Liga de Ascenso de Honduras</b> entra en su etapa decisiva. Tras una intensa fase de cuartos de final, ya están definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la gran final del torneo Apertura 2025-2026.Dos equipos con historia en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> estarán enfrentando a equipos que quieren dar un golpe sobre la mesa y ratificar el buen rendimiento que han demostrado en el actual torneo.